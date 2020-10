Un ottimo investimento di lungo periodo nel settore bancario potrebbe essere Banca Generali. Tra i titoli del settore (Azimut Holding, Banca IFIS, Banca FarmaFactoring , Anima e Banca Profilo, solo per citare i primi in classifica). Il titolo azionario in questione risulta essere il migliore. Se, infatti, andassimo a ordinare le società quotata in base alla loro redditività passata e futura, la loro valutazione, il dividendo e la situazione finanziaria, Banca Generali si troverebbe al primo posto.

La performance borsistica del titolo negli ultimi cinque anni, seppure tra le mille difficoltà che conosciamo, è stata molto buona con un rendimento, inclusi i dividendi, del +13% a fronte di un settore di riferimento che ha perso il 16%.

Adesso è un buon momento per investire in azioni?

Che Banca Generali abbia superato bene la crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus si vede anche dalla tabella seguente, dove è riportata la performance del titolo a partire dal 1 gennaio confrontata con i big del settore a livello mondiale.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 12% rispetto ai prezzi attuali.

Un ottimo investimento di lungo periodo nel settore bancario: gli obiettivi secondo l’analisi grafica e previsionale

Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 26 ottobre a quota 26,02€ in ribasso del 2,18% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza di breve è ribassista, ma quelle sul settimanale e mensile, sebbene rialziste, mostrano segnali di cedimento. Concentriamoci, quindi, su questi due time frame.

Sul settimanale, ormai da moltissime settimane, le quotazioni non riescono ad abbattere la resistenza in area 27,1 euro (I obiettivo di prezzo). Questa reiterata incapacità di andare oltre potrebbe sfociare in un affondo ribassista che si concretizzerebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 25,09 euro. In caso contrario il rialzo proseguirebbe verso gli obiettivi indicati in figura.

Anche sul mensile area 27,1 euro sta frenando l’ascesa delle quotazioni verso obiettivi molto ambiziosi. Ad esempio la massima estensione di questa proiezione al rialzo si trova in area 68 euro. Questo scenario verrebbe meno nel caso di una chiusura mensile inferiore a 23 euro.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile