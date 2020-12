Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il cibo più di ogni altra cosa riesce a rievocare i ricordi e le esperienze passate. È stato dimostrato, infatti, che la memoria olfattiva e gustativa sia molto più sviluppata di quella cerebrale.

In parole povere, riusciamo a riconnetterci con più ricordi assaggiando e annusando un piatto, piuttosto che fermandosi a pensare ad una determinata esperienza. Oltre ai ricordi, il cibo riesce a trasmettere più di ogni altra cosa l’atmosfera di una stagione, o di una festa. Ad esempio, l’odore del mandarino a molti dona il ricordo del Natale, come l’odore delle castagne ricorda a tanti l’autunno.

Il dolce di stagione

Proprio per questo motivo, in cucina, si cerca sempre di preparare ricette che abbiano come base i frutti e i cibi di stagione. È pur vero che ormai, grazie alle innovative tecniche agricole, abbiamo a disposizione sempre tutto in qualsiasi periodo dell’anno. Tuttavia, la natura ha delle regole e delle scadenze, e rispettarle offre sicuramente i suoi vantaggi.

Essendo ora in pieno autunno è bene, dunque, esplorare cosa offre questa meravigliosa stagione.

Con i suoi odori intensi e aromatici, gli alimenti propri di questa stagione sono tanti quanto deliziosi. In questo articolo vogliamo presentare la ricetta di un dessert che si serve proprio di questi ultimi. Sarà pronto in pochissimi passaggi e stupirà tutti gli ospiti a cui sarà servito. Ecco, dunque, la ricetta per un ottimo dolce autunnale semplicissimo da preparare e pronto in cinque minuti al microonde.

Il flan d’autunno

Gli ingredienti principali di questa ricetta sono le mandorle, le mele, le pere, i biscotti savoiardi e albumi d’uovo montati. Il tutto andrà mescolato insieme allo zucchero e posizionato su degli stampini, propri del budino.

Si consiglia di imburrare leggermente gli stampini prima di riempirli con l’impasto. Con cinque minuti in microonde, al massimo della gradazione disponibile, il dolce sarà pronto per essere servito in men che non si dica.

Il gusto e l’odore di questo dessert donano la sensazione propria dell’autunno come poche altre cose. Che si presenti come fine pasto ad una cena, o che si mangi per colazione, non ci si pentirà di aver preparato questa sfiziosissima ricetta.

In pochi passi, dunque, ecco come preparare un ottimo dolce autunnale semplicissimo da preparare e pronto in cinque minuti al microonde.