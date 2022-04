Un ottimo 2021 potrebbe lanciare al rialzo le quotazioni di ITWay. Fin dove potrebbe arrivare il titolo?

Circa una settimana fa la società ITWay ha pubblicato il bilancio relativo al 2021 che ha mostrato buoni numeri che hanno permesso di accelerare al rialzo alle quotazioni. In questo modo potrebbe essersi costruita la base sulla quale costruire un’inversione rialzista che metta fine al ribasso iniziato ad agosto 2021 e che ha portato a una discesa di circa il 70%.

I ricavi di ITWay nel 2021 sono stati 43,7 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto all’esercizio precedente. Il risultato netto è pari a 1,3 milioni di euro, il 7% in più del 2020. Altri dati importanti che servono per capire l’andamento societario sono il margine operativo lordo (Ebitda) pari a 2,6 milioni di euro (in aumento del 29%), il risultato operativo (Ebit) pari a 1,96 milioni di euro (in rialzo del 36%) e il risultato ante imposte pari a due milioni di euro (più 60%).

Quindi, un ottimo 2021 potrebbe lanciare al rialzo le quotazioni di ITWay come già anticipato anche in un precedente report, La tenuta dei supporti potrebbe favorire la ripartenza del titolo ITWay.

Avvertenze sul titolo ITWay

Prima di concludere ricordiamo che ITway è inserita nella black list della Consob. Va, però, evidenziato che la sua posizione finanziaria netta non è molto preoccupante nonostante l’alternanza di mesi al rialzo e altri al ribasso. A fine agosto, infatti, è passata a -0,05 milioni di euro dopo che a fine luglio era a +0,18 milioni di euro. A settembre è passata a +0,48 milioni di euro, salvo poi passare nuovamente in territorio negativo (-0,08 milioni di euro) in ottobre. Infine, a novembre abbiamo assistito a un ritorno in area positiva on una posizione finanziaria netta di +0,03 euro. Con l’aggiornamento di marzo, poi, è stato ulteriormente confermato il trend positivo con la posizione finanziaria netta che si è portata sopra 0,45 milioni di euro.

Un ottimo 2021 potrebbe lanciare al rialzo le quotazioni di ITWay: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 1 aprile a quota 1,95 euro in rialzo dello 10,48% euro rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Con una sequenza di barre settimanali al rialzo come non si vedeva da agosto 2021, è chiara la volontà del titolo di ripartire al rialzo. Per una conferma, però, potrebbe essere necessaria una chiusura settimanale superiore a 2,002 euro. In questo caso, infatti, il titolo potrebbe scattare verso l’obiettivo più probabile in area 3,46 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora, poi, il rialzo dovesse continuare gli obiettivi più probabili potrebbero essere quelli indicati in figura nel riquadro rosso.

Una ripresa del ribasso, invece, potrebbe passare per una chiusura settimanale inferiore a 1,128 euro. In questo caso la probabile proiezione ribassista è indicata in figura dalla linea tratteggiata.