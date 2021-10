Come già successo in passato un ostacolo insormontabile impedisce alle azioni E.ON di proseguire al rialzo. Per la terza volte a partire dall’inizio del 2020, infatti, le quotazioni stanno per affrontare la forte resistenza in area 11,3 euro (I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso). Quanto accadrà in prossimità di questo livello potrebbe avere un forte impatto sul futuro di medio lungo termine di E.ON.

La rottura al rialzo di questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 14,36 euro. La massima estensione del rialzo si trova in area 17,4 euro. Qualora, invece, dovessero prevalere i ribassisti, come già successo in passato, sarebbe molto probabile un ritorno sotto i 9 euro. In questo percorso ribassista un supporto intermedio che potrebbe arrestare la discesa si trova in area 10,16 euro.

Quale potrebbe essere lo scenario più probabile?

Come si vede dal grafico sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono in posizione rialzista e hanno dato il via ai vari rialzi sul titolo. Tuttavia, come già successo in passato, questo non è garanzia di rottura della resistenza indicata in precedenza. In questi casi l’unico approccio vincente è quello di attendere la chiara rottura della resistenza e cavalcare il movimento direzionale.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei multipli di mercato E.ON è ben messo. Ad esempio il rapporto prezzo/utili esprime una sottovalutazione del 50% circa simile alla sottovalutazione che si ottiene andando a considerare il fair value ottenuto con il metodo del discounted cash flow. Inoltre con un ratio “enterprise value to sales” molto basso per l’esercizio in corso, la società appare sottovalutata.

Per gli analisti che coprono E.ON il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione superiore al 9%.

Un ostacolo insormontabile impedisce alle azioni E.ON di proseguire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo E.ON (MIL:EOAN) ha chiuso la seduta del 27 ottobre a quota 11,074 euro in rialzo dell’1,97% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

La forza dei mercati non vede ostacoli e quello odierno è un ritracciamento prima di ulteriori rialzi