Molti di noi tendono a cucinare sempre le stesse cose, delle ricette ormai conosciute e con le quali andare a colpo sicuro. Tuttavia, a volte è bene provare a sperimentare, con gusti e ingredienti anche diversi dal solito per fare una bella sorpresa a tutti i commensali. Oggi diamo proprio un consiglio in questo senso, indicando una ricetta molto originale ma comunque sempre piuttosto semplice da portare a termine.

Insomma, andiamo a scoprire un originalissimo secondo di pesce per sorprendere tutti i commensali a cena. Useremo un pesce amato e che molto spesso è presente sulle tavole degli italiani, ma gli daremo un sapore del tutto nuovo ed inaspettato.

Ingredienti

Oggi cuciniamo il salmone con un originale condimento di latte di cocco. Per prepararlo avremo bisogno di questi ingredienti:

1 filetto di salmone;

200 millilitri di latte di cocco;

mezza cipolla lessata affettata;

succo di mezzo limone;

1 cucchiaio di olio di oliva;

1 spicchio d’aglio schiacciato;

un pizzico di zenzero grattugiato;

succo di mezzo lime;

un peperoncino tagliato a pezzetti;

mezzo cucchiaino di coriandolo in polvere;

sale a piacere.

Un originalissimo secondo di pesce per sorprendere tutti i commensali a cena

Iniziamo ora con questa originale preparazione. Come prima cosa mescoliamo la cipolla e il succo di limone in una piccola ciotola con un pizzico di sale. Poi mettiamo tutto da parte.

Ora scaldiamo mezzo cucchiaio di olio in una piccola padella a fuoco alto. Friggiamo il salmone con la pelle verso il basso per 2 minuti, poi giriamolo e cuociamolo per un altro minuto. Una volta pronto mettiamolo da parte.

Adesso mescoliamo l’aglio, lo zenzero, il succo di lime e un pizzico di sale in una piccola ciotola, amalgamando bene. Prendiamo una nuova padella, aggiungiamo l’altro mezzo cucchiaio di olio e rovesciamoci dentro il contenuto della ciotola. Cuociamo per circa un minuto e mezzo, fino a quando inizierà a sentirsi un buon profumo. Poi aggiungiamo il latte di cocco, portiamo a ebollizione a fuoco lento e cuociamo per 5 minuti.

Mettiamo delicatamente il filetto di salmone con la pelle rivolta verso l’alto in questa salsa e cuociamo ancora per 1 o 2 minuti massimo. Assaggiamo la salsa e regoliamo di sale, se vogliamo. Rimuoviamo dalla padella e impiattiamo.

Infine, prendiamo la cipolla e uniamola in una ciotola con il peperoncino e il coriandolo. Mettiamola nel piatto vicino al salmone, come contorno e serviamo.

