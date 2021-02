San Valentino si avvicina, ma quest’anno purtroppo lo vivremo con le restrizioni Covid. Per cui dovremo fare un San Valentino in casa, magari preparando una bella cenetta romantica e perchè no, guardando un bel film. Siamo fortunati, perchè le piattaforme di streaming propongono molte alternative.

Chiaramente, San Valentino fa rima con film romantici, e ce ne sono tantissimi tra cui scegliere. Le scelte però sono sempre le solite, da Titanic a Moulin Rouge. Oggi però vogliamo vedere qualcosa di nuovo, che possa sorprendere noi ed i nostri partner. E non dobbiamo cercarlo molto, lo troviamo sulla piattaforma che abbiamo quasi tutti. Ecco un originalissimo film in streaming per un San Valentino con i fiocchi.

L’alternativa ai classici film di San Valentino

Proponiamo a tutti di vedere One Day. Si tratta di una commedia romantica davvero unica, con una premessa interessantissima. Si tratta di un film in cui i due protagonisti si incontrano sempre nello stesso giorno, ogni anno: il 15 luglio. Una giornata che i protagonisti scopriranno avere un significato molto importante.

La protagonista è Anne Hathaway, che molti ricorderanno per il suo ruolo accanto a Meryl Streep ne “Il Diavolo veste Prada”. Anche qui lei brilla, ma interpretando un personaggio un po’ diverso. Si trova nei panni di una ragazza un po’ secchiona ed impacciata, che fa sempre il filo ad un vecchio amico di cui è innamorata. I due sono però destinati ad incontrarsi pochissimo, solo per ventiquattr’ore ogni anno.

Il messaggio

Questo film è più di una banale commedia romantica. Esso trova un modo molto intelligente di raccontare come pochi giorni possono essere importantissimi per la nostra vita. Non importa quanto ci impegniamo per raggiungere i nostri obiettivi professionali o personali, dobbiamo anche cogliere l’attimo in quei momenti fondamentali.

Non vogliamo svelare troppo, perchè per godersi appieno questo titolo bisogna viverlo. Ecco quindi un originalissimo film in streaming per un San Valentino con i fiocchi. Non lasciamocelo scappare.