Oggi vogliamo parlare della ricetta un originale risotto agli spinaci, delicato e cremoso, che conquisterà anche i bambini. Può essere un utile escamotage per far mangiare le verdure anche ai più piccini che solitamente le gradiscono poco. Gli spinaci infatti risultano particolarmente utili durante il periodo di crescita grazie alla loro naturale ricchezza di vitamina A. Questa è un valido supporto per contrastare le infezioni e mantenere in salute occhi e cute.

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti di un originale risotto, delicato e cremoso, che conquisterà anche i bambini.

Ingredienti per quattro persone

320 gr di riso Carnaroli;

300 gr di spinaci freschi;

1 scalogno;

150 gr di stracchino;

mezzo bicchiere di vino bianco secco;

brodo vegetale, sale, olio extravergine d’oliva quanto basta.

Passiamo quindi alla preparazione del risotto agli spinaci

Si comincia con il lavare bene le foglie di spinaci, prestando attenzione ad eliminare tutta la terra. Tagliarli quindi a piccole listarelle. Nel frattempo in una pentola capiente e con il bordo alto versare un fondo di olio insieme con lo scalogno tritato finemente e lasciare rosolare. Quando questo diventerà traslucido versare il riso. Suggeriamo di mettere il riso in un colino e passarlo sotto il getto di acqua corrente prima di aggiungerlo alla pentola, in modo tale da eliminare parte de suo amido. Lasciare tostare il riso a fuoco vivo per un paio di minuti, girando via via, e poi unire gli spinaci. Versare quindi il vino bianco e lasciare evaporare. Unire poi il brodo caldo aggiungendo un mestolo alla volta, permettendo quindi al riso di assorbirlo poco alla volta durante la cottura. Quando il riso sarà pronto aggiungere lo stracchino e girare il tutto energicamente.

Lasciare dunque riposare qualche minuto prima di servire. I bambini lo mangeranno volentieri perché il sapore degli spinaci sarà mitigato dallo stracchino e la consistenza cremosa renderà il piatto molto appetitoso.

Il consiglio

Suggeriamo di utilizzare gli spinaci freschi, che sono un prodotto tipico di questa stagione. In alternativa si potrà ricorrere agli spinaci surgelati, raccomandando di far evaporare l’acqua che di solito sprigionano al primo impatto con il calore.

Ecco dunque svelata la ricetta del originale risotto agli spinaci, delicato e cremoso, che conquisterà anche i bambini.