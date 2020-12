La seduta di ieri ha mostrato una nuova volontà da parte degli operatori. Se fino a ieri si sarebbe scommesso sul rialzo delle Borse (pensiamo alla corsa recente di quella tedesca), adesso lo scenario è mutato. Se oggi i listini azionari del Vecchio Continente non reagiranno, un nuovo sentiment regnerà su tutti i mercati azionari fino alla fine dell’anno.

Analizziamo gli scenari possibili di oggi grazie all’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Sotto l’albero niente regalo di Natale da Piazza Affari (forse!)

Nella seduta di ieri, per Piazza Affari sono state definitivamente ridimensionate le ambizioni di rialzo di fine anno. Il rally sotto l’albero oramai sembra impossibile. Ieri l’indice Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,6% terminando a 21.410 punti.

A stroncare (quasi definitivamente) le speranza di rally, non è tanto la dimensione della chiusura, ma il contesto in cui si è sviluppata. Una chiusura in ribasso nella settimana di Natale, non è un buon viatico. Specialmente se questa viene da giorni in cui l’indice ha fatto fatica a salire.

Un nuovo sentiment influenzerà tutti i mercati azionari fino alla fine dell’anno

La sensazione è che molti operatori abbiamo colto la palla al balzo. Ovvero abbiano approfittato di questa scivolata per alleggerire le posizioni e mettersi alla finestra fino a dopo l’epifania.

È uno scenario che non riguarda solamente la Borsa italiana, ma il resto delle Borse europee. Ieri tutti i listini azionari del Vecchio Continente sono scesi. Segnale che la volontà attendista sul mercato non riguarda solo Piazza Affari ma tutte le Borse in Europa. Un nuovo sentiment influenzerà tutti i mercati azionari fino alla fine dell’anno, se nella seduta di oggi sarà confermata la volontà attendista.

I possibili scenari di oggi per il Ftse Mib

Una reazione efficace dell’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), si avrà solamente con una salita sopra 21.660 punti. Se oggi l’indice sarà capace di chiudere sopra questo livello, allora si potrebbe sperare in un recupero dei prezzi per le ultime sedute dell’anno.

Il primo ostacolo che oggi questi troveranno, sarà a 21.450 punti. Superato questo livello l’indice potrà dirigersi verso il successivo target a 21.620 punti.

Al ribasso, per area 21.000/21.050 punti passa un supporto, se venisse violato, le quotazioni dell’indice scenderebbero verso 20.700 punti. In questo caso le speranze di un recupero nelle ultime sedute dell’anno, sarebbero infrante. Dunque un nuovo sentiment regnerà su tutti i mercati azionari fino alla fine dell’anno.

