L’Autorità Bancaria Europea, acronimo ABE, ha stabilito nuove regole per portare a termine un acquisto tramite e-commerce. Dal primo gennaio 2021 sarà introdotto un nuovo parametro di sicurezza per fare acquisti online: il cosiddetto Strong customer authentication, acronimo Sca. Questo sistema di autenticazione entra in gioco quando si fanno transazioni online con carte di credito.

La nuova normativa

Perciò, i consumatori sono avvisati in anticipo: con il nuovo anno saranno richieste informazioni aggiuntive. Questa nuova tecnologia ha un fine ben preciso: rendere più sicura la transazione verificando l’identità dell’acquirente. In effetti, le soluzioni possono essere due: l’impronta digitale oppure una password alfanumerica da usare al momento.

Aziende soddisfatte

Le maggiori aziende che vendono prodotti sul web vedono sotto buoni auspici l’introduzione del nuovo parametro di sicurezza. Gli acquisti online, rendendoli sempre più sicuri, possono attirare l’attenzione di una vasta platea di persone ancora indecise.

Infatti, non è un mistero, che molti non acquistano sul web perché hanno paura di finire in una trappola. L’introduzione di un ulteriore parametro di sicurezza potrebbe convincere i più scettici. Intanto, l’obbligo dovrebbe scattare dal prossimo primo gennaio 2021.

Visti i tempi stretti, la Banca d’Italia sta caldeggiando gli operatori del settore a completare quanto prima il processo di migrazione alla Sca. Nel contempo, gli operatori del settore hanno paura che ulteriori restrizioni sulla sicurezza possano spaventare i consumatori e far diminuire il volume degli affari.

La fase transitoria

Banca d’Italia e operatori del settore hanno trovato un accordo. Nel primo mese dall’avvio della nuova normativa, le transazioni saranno possibili senza Sca fino a 1.000 euro. Successivamente si scende ad un importo di 500 euro nel secondo mese per arrivare a 100 euro nel corso del terzo mese.

Questo sistema non si applica su transazioni a basso rischio bancario o di scarso valore. Per intenderci per pagamenti singoli fino a 30 euro e pagamenti cumulativi fino a 100 euro.