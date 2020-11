Negli ultimi mesi, il Governo ha erogato diversi bonus ai cittadini. In alcuni casi si è trattato di sussidi di contrasto al rischio povertà causato dalla pandemia. In altre situazioni, invece, l’Esecutivo ha inteso incentivare l’acquisto di determinati beni per sostenere la competitività o le politiche sociali e ambientali. Gli italiani hanno quindi potuto ottenere agevolazioni per ristrutturare casa, acquistare prodotti tecnologici o auto poco inquinanti. Sempre in ottica di riduzione delle emissioni inquinanti, recentemente il Governo ha promosso il bonus bici.

Un’iniziativa che ha avuto un grande successo, tanto da esaurire i fondi disponibili in poche ore. Con la conseguenza che moltissimi richiedenti non hanno potuto ricevere quanto attendevano. Il ministro dell’ambiente ha però annunciato un nuovo bonus fino a 500 euro per chi non ha potuto ottenerlo prima.

Dal 9 novembre riapre la piattaforma

Il ministro Costa ha commentato il successo del click day del 3 novembre. Per il dicastero dell’ambiente, il successo del bonus bici ha rappresentato sia il raggiungimento di un obbiettivo che una nuova sfida. Sono infatti tantissimi gli italiani esclusi dal bonus pur avendo acquistato una bici o un monopattino seguendo le indicazioni ricevute. Per tutti loro il ministro ha promesso un’ulteriore possibilità. Ovvero un nuovo bonus fino a 500 euro per chi non ha potuto ottenerlo prima. L’Esecutivo si è quindi impegnato a reperire nuovi fondi per erogare il bonus promesso a tutti gli aventi diritto. Per consentire in tempi brevissimi il rimborso degli scontrini presentati.

Un nuovo bonus fino a 500 euro per chi non ha potuto ottenerlo prima

Secondo le indicazioni del ministro, la piattaforma riaprirà il 9 novembre. Non sarà un nuovo click day, bensì una richiesta di rimborso. Ricordiamo infatti che il Decreto Rilancio aveva previsto un incentivo fino a 500 euro del 60% del prezzo di acquisto di biciclette. Oltre a queste, il bonus riguarda anche monopattini e cicli a pedalata assistita. Per ottenere il beneficio, i richiedenti dovranno esibire una fattura o uno scontrino parlante emessi tra il 4 maggio ed il 3 novembre 2020. Insomma, è in arrivo un nuovo bonus fino a 500 euro per chi non ha potuto ottenerlo prima e i criteri d’accesso rimarranno invariati. Dal ministero raccomandano di non accalcarsi il primo giorno poiché non sarà un nuovo click day e i cittadini potranno inoltrare le domande fino ad inizio dicembre.