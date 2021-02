Se c’è un aspetto positivo dell’ultimo periodo di quarantene e coprifuoco, è sicuramente che abbiamo tutti avuto più tempo da dedicare ai nostri hobby. Grazie a questa situazione, in molti si sono ritrovati ad avere finalmente un momento per leggere quei romanzi che avevano messo da parte. Ma una volta partiti è difficile fermarsi e la voglia di leggere persiste. Per chiunque si trovi in questa condizione consigliamo, quindi, la lettura di un nuovo avvincente romanzo che tutti dovremmo avere nella nostra libreria.

Carlos Ruiz Zafon

Carlos Ruiz Zafón è stato uno scrittore di grandissimo successo, in primis, grazie al suo bestseller “L’ombra del vento”. Lo stesso romanzo che lo ha portato ad essere l’autore spagnolo più letto al mondo dopo Miguel de Cervantes, con il suo “Don Chisciotte”. Grande appassionato di cinema si trasferì a Los Angeles per diventare sceneggiatore e li rimase fino al giorno nella sua morte il 19 giugno del 2020.

Nonostante il suo congedo prematuro però, il 9 febbraio 2021 è uscito nelle librerie italiane il suo ultimo regalo per i fan, “La città di vapore”.

La città di vapore

Un architetto che scapa da Costantinopoli per metter in salvo il progetto di una biblioteca inespugnabile. Gaudì, in viaggio verso New York, che scruta le luci in mezzo al vapore. O ancora una misteriosa figura che tenta di convincere Cervantes a scrivere una storia non ancora scritta, queste sono le storie de “La città di vapore”. Parliamo quindi di una raccolta di racconti che estende l’universo narrativo della saga di Zafon. Uno sguardo avvincente e inedito sulle storie della “saga del Cimitero dei libri dimenticati” che un amante del genere non può assolutamente farsi sfuggire.

Ecco perché questo è sicuramente un nuovo avvincente romanzo che tutti dovremmo avere nella nostra libreria.