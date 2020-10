La zucca è un ortaggio estremamente versatile. Ci permette infatti di preparare dolci, zuppe e piatti deliziosi. Che ne dite di un morbido pane alla zucca al sapore d’autunno da preparare in casa? Questa semplice ricetta è perfetta per cucinare un pane un pò diverso dal solito che piacerà a grandi e piccini.

L’ingrediente autunnale

La ricetta del pane alla zucca è simile a quella del pane tradizionale. Bisogna, però, aggiungere il nostro ingrediente autunnale. In linea di massima la proporzione è quella di circa 400 gr di zucca per 500 gr di farina.

Il pane va preparato come un pane tradizionale. Ma prima di impastare il tutto va aggiunta la zucca. Come renderla perfetta per essere unita agli altri ingredienti?

Dobbiamo accuratamente pulire la zucca dai semi, dai fili e dalla buccia. Dopodiché cuociamola al vapore, o al microonde (bollita rimarrebbe troppo umida), finché non è molto morbida.

A questo punto non ci resta che frullarla o passarla nello schiacciapatate. Una volta pronto, possiamo decorare l’impasto e dargli la forma di una zucca.

Come decorare il pane alla zucca

Il tipico pane alla zucca assume un curioso colore arancione una volta cotto. Per questo possiamo decorarlo prima dell’infornata per farlo assomigliare a una zucca. Ci sono due metodi principali.

Una volta ottenuto l’impasto, bisogna formate una palla. Con l’aiuto di un coltello possiamo incidere delle linee a raggio partendo dal cerchio che divideranno il pane in fette immaginarie. Queste ricorderanno le diverse fette naturali della zucca!

Il secondo metodo è più complesso. Bisogna preparare una decina di fili di spago legati tutti insieme a un’estremità. Poniamoli poi sulla teglia disposti a raggio. A questo punto depositiamoci sopra l’impasto a cui abbiamo dato la forma di una palla. Dopodiché possiamo tirare i diversi fili andando a creare delle fette e legandoli tutti insieme in cima alla zucca. In tal modo il pane non sarà più tondo e uniforme. Avremo, infatti, creato tante protuberanze che ricordano le fette della zucca.

Non resta che infornare a 200° gradi circa fino a cottura ultimata!