Lo shkmeruli (pollo cotto nel latte con salsa all’aglio) è uno dei piatti georgiani prediletti se si ha voglia di carne. Ha pochissimi ingredienti, che sono tradizionalmente combinati insieme e cotti in una stoviglia tipica di argilla rossa, il ketsi.

Questo è un un modo semplicissimo per cucinare il pollo, a dimostrazione del fatto che less is more è una formula vincente. Il sapore ricco del pollo arrosto croccante, abbinato alla salsa cremosa all’aglio è semplicemente perfetto. Accompagnato a un buon khachapuri, è la morte sua.

Siccome le porzioni sono abbondanti e il cibo georgiano è contadino, destinato a essere condiviso, il consiglio è di organizzare una bella festa georgiana.

Da non sottovalutare, è che in Georgia nessuno penserebbe mai di consumare un pasto simile senza una buona dose di vino o chacha (brandy georgiano).

Ingredienti per lo shkmeruli, pollo cotto nel latte con salsa all’aglio

1 pollo, a pezzi o intero, circa 1,5 kg (senza ossa);

2 cucchiai di olio, non d’oliva;

2 cucchiai di burro;

8-10 spicchi d’aglio (senza paura);

1 tazza di latte intero;

sale e pepe a piacere.

Procedimento

Preriscaldare il forno a 400 gradi.

Lavare e asciugare i pezzi di pollo, quindi massaggiarli con l’olio e condirli leggermente con sale e pepe. In una padella capiente, aggiungere l’olio e accendere il fornello a fuoco medio. Rosolare il pollo su entrambi i lati (10 minuti il primo, circa 5 il secondo). Mettere poi il pollo in una pirofila e arrostire nel forno per 20-30 minuti fino a cottura. Sfornare e lasciare riposare.

Tritare l’aglio e pestarlo con un mortaio (o il lato piatto di un coltello) fino a creare una pasta.

Sciogliere dunque il burro in una piccola casseruola (o sostituire uno dei due cucchiai di burro con uno di grasso del pollo, per aggiungere più sapore alla salsa). Aggiungere l’aglio e soffriggere leggermente; versare poi il latte e portare a ebollizione per 2 minuti, mescolando continuamente.

A questo punto sistemare il pollo in una teglia (o in un ketsi), e versarvi sopra latte e salsa all’aglio, ed infornare di nuovo per 5 minuti.

Un modo semplicissimo per cucinare il pollo in maniera gustosa e originale è servito, buon appetito!