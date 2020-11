Il cellulare ha sicuramente rivoluzionato la quotidianità di ogni persona. E sembrerebbe scontato sottolineare quanto possa essere comodo e pratico. Infatti, ha accelerato i tempi nel fare qualsiasi cosa. E, inoltre, ha moltissime funzioni che possono risultare divertenti e utili. Ma ha anche i suoi lati negativi. Con tutte le applicazioni che si possono scaricare, infatti, è molto comune ricevere notifiche e messaggi indesiderati. E spesso non si sa come bloccarli ma, soprattutto, come cancellarli. E la stessa cosa vale per il computer. Perciò, ecco un modo semplice per eliminare messaggi che non si vuole far leggere a nessuno o che possono disturbare. Infatti, ci sono messaggi di applicazioni o siti che si vogliono tenere privati e non si vuole far vedere agli altri, o che possono minare la quiete, riempiendo di notifiche dalla mattina alla sera.

Come eliminare messaggi di notifica indesiderati sul cellulare

Se si ha un Android e si stanno ricevendo notifiche di messaggi che non si vuole ricevere, li si può disattivare semplicemente andando su Impostazioni. Qui si troverà la funzione App e notifiche e, spulciando tra quelle scaricate, si potrà vedere quale tra queste ha le notifiche dei messaggi attivate. Basterà schiacciare la casella che disattiva i messaggi per non riceverli più. Stessa cosa vale per iPhone. Se si ha questo cellulare, basterà andare su Impostazioni e Notifiche, e silenziare l’applicazione che sta disturbando.

Questa operazione può essere fatta semplicemente anche su PC

Anche sul computer è facilissimo disattivare questi messaggi. Se si ha un PC con Windows 10, bisognerà andare su Start (che si trova nell’angolo sinistro del desktop), aprire le impostazioni e cliccare su Sistema. Qui si troverà la sezione Notifiche a sinistra, che contiene l’opzione Ottieni notifiche. In quest’ultima, basterà individuare le applicazioni che stanno inondando il computer di messaggi e disattivarle. Se si possiede un Mac, basterà andare su Impostazioni nella barra Dock e capire quale sistema sta causando questo problema. Una volta individuato, si dovrà spostare la levetta su OFF, in modo tale da bloccare i messaggi.

Eliminare e bloccare gli SMS che non si vogliono ricevere

Se il problema è con gli SMS, la soluzione è ancora più semplice. Infatti, basterà bloccare i numeri che inviano questi SMS (che possono contenere virus, pubblicità o informazioni da siti che abbiamo visitato e che non vogliamo condividere con nessuno). Per bloccarli, basterà andare sull’app dei Messaggi, selezionare la conversazione con il numero che vogliamo bloccare e tenerlo cliccato per un po’. Uscirà l’opzione che richiederà se si vuole bloccare definitivamente questo numero. Per eliminarli, invece, basterà selezionare la conversazione e scegliere l’opzione elimina. Perciò, ecco un modo semplice per eliminare messaggi che non si vuole far leggere a nessuno o che possono disturbare.

Approfondimento

Disattiva sempre questa funzione sul tuo telefono se non vuoi che altri ascoltino le tue chiamate