La musica aiuta ad essere più concentrati, soprattutto se si è in un ambiente rumoroso e pieno di distrazioni. Può essere un modo semplice per aumentare le tue capacità cognitive. Naturalmente è un effetto soggettivo che varia da persona a persona e che dipende da una lunga serie di fattori.

Alcuni esperti ritengono che l’ascolto di musica possa aumentare le capacità cognitive (Effetto Mozart). Il benefico è strettamente legato al gusto dell’ascoltatore: se ami un determinato artista, ascoltare i suoi brani potrebbe migliorare il tuo umore e la produttività.

Un modo semplice per aumentare le tue capacità cognitive: l’effetto Mozart

Nel 1993, un gruppo di neurobiologi dell’Università della California pubblicò sulla rivista scientifica Nature un articolo interessante. Nello studio si sosteneva che, ascoltando 10 minuti della “sonata in re maggiore per due pianoforti (KV 448)” di Wolfgang Amadeus Mozart, si verificasse un miglioramento nelle capacità di ragionamento spazio temporali.

Il motivo che si nasconde dietro quest’affascinante scoperta sarebbe dovuto all’aumento dei livelli di dopamina (l’ormone della felicità) nel sangue quando si ascolta una musica piacevole. Sarebbe, quindi, proprio questo neurotrasmettitore a migliorare le prestazioni cognitive. Come già accennato precedentemente, l’aumento di dopamina in circolo è quindi collegato all’ascolto di musica a noi gradita e, dunque, non per forza all’ascolto di Mozart.

Il dibattito scientifico

Mentre prevalgono ancora molti scetticismi circa l’efficacia dell’effetto Mozart, la ricerca scientifica negli anni ha perfezionato le tecniche di musicoterapia, ovvero di musica applicata a tecniche terapeutiche.

Sembra infatti assodato che la musica sia in grado di aumentare il benessere di chi l’ascolta e, quindi, di ridurre il tasso di stress. Dunque, esercitando effetti fisiologici diretti sul sistema nervoso autonomo, la musica può essere usata a scopo terapeutico. La ricerca scientifica ha rinvenuto addirittura alcuni benefici indotti dalla musica in pazienti autistici ed epilettici.

