L’estate è la stagione che quasi tutti amiamo perché, di solito, ha il suo apice nelle sospirate ferie. È anche il momento delle passeggiate all’aperto, degli aperitivi in piazzetta, delle camminate in montagna, delle grigliate con gli amici. Grazie anche alle giornate che si allungano e ci invitano a riempirle nei modi più disparati. Inevitabilmente, però, da giugno è scoppiato, come ogni anno, anche il gran caldo, che, per molti, è una vera condanna. La voglia di fare ci sarebbe anche, ma gli oltre 30 gradi all’ombra ci spingono a stare rintanati in casa, al fresco del condizionatore.

Anche i nostri animali patiscono il caldo, ma ecco come fare per farli rinfrescare

Anche il nostro cane potrebbe soffrire il caldo. E ce lo mostra, a volte, con sintomi come il respiro accelerato o l’affaticamento nel respirare. Lui, a differenza dell’uomo, si rinfresca a bocca aperta. Per questo occorre vigilare sempre davanti a sintomi non usuali. Se respira in maniera accelerata, se la sua temperatura corporea si alza, se vomita e fa fatica a camminare, potrebbe essere un colpo di calore. In questo caso, dovremo intervenire subito, prima che sia troppo tardi. È importante, del resto, sapere come capire se il cane soffre il caldo, per prevenire tali situazioni.

Per far fronte a casi come questo, spiegheremo un modo semplice ed economico spesso ignorato ma che è fondamentale per il nostro amico a quattro zampe. Eviterà di arrivare ad una situazione come quella descritta. Per fortuna, infatti, possiamo aiutarlo a combattere la temperatura elevata attraverso un trucco, semplice ed economico, perché possa stare fresco.

Un modo semplice ed economico spesso ignorato per aiutare il nostro cane a stare fresco anche quando fa troppo caldo in estate

Come rinfrescare il cane in estate? Basterà, semplicemente, far stendere il cane su un asciugamano bagnato con acqua fredda. La sua temperatura corporea si abbasserà rapidamente, dandogli il fresco di cui ha bisogno. La regola, però, fondamentale è quella di cambiarlo spesso, perché è importante che l’asciugamano sia sempre bagnato e fresco. Ma questo non è il solo trucco per sapere cosa fare se il cane soffre il caldo. Un altro è quello di bagnare le zampe del nostro cagnolino. Sono la parte del corpo con più vasi sanguigni e passarle sotto l’acqua per loro è un vero sollievo.

Ci sono poi delle regole di buonsenso, a partire dalla ciotola di acqua fresca che non dobbiamo mai fargli mancare. Esattamente come per noi, poi, ci vuole prudenza sull’orario della passeggiata. Che non andrebbe mai fatta durante le prime ore pomeridiane, ma dalle 17 in poi. Noi, col caldo, abbiamo, di regola, meno appetito. Stessa cosa potrebbe succedere a lui, che non va forzato a mangiare, vigilando sempre, però, su comportamenti strani. Perché, a volte, se mangia di meno e sembra più strano del solito potrebbero essere sintomi di problemi o sindromi da non sottovalutare.

