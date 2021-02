Un modo semplice di riciclare le candele sparse per casa trasformandole in oggetti di design a costo zero

Le candele sono degli oggetti che in casa non dovrebbero mai mancare. Infatti, nonostante raramente siano utilizzate per il semplice scopo di fare luce, sono diventate veri e propri elementi d’arredamento. Aiutano a creare atmosfera e a farci stare bene. Vediamo quindi un modo semplice di riciclare le candele sparse per casa trasformandole in oggetti di design costo zero.

Quali candele usare

Per questo progetto consigliamo di utilizzare le classiche candele lunghe e affusolate. Possiamo scegliere di utilizzare uno o più colori insieme. È consigliabile però non scegliere candele con una copertura metallizzata, dal momento che il procedimento potrebbe rovinarla. Per quanto riguarda la lunghezza, possiamo utilizzare candele di misure diverse fra loro. Tutto dipende da che tipo di candela si decide di fare.

Candele arricciate

Per questo progetto avremo bisogno solo di un phon e delle nostre candele. Scegliamo quelle da utilizzare e accendiamo il phon alla temperatura più alta. Disponiamo le candele orizzontalmente sul tavolo e riscaldiamole col phon per un paio di minuti. La cera deve ammorbidirsi senza sciogliersi. In questo modo le candele che prima erano rigide saranno diventate malleabili. A questo punto spegniamo subito il phon e procediamo a lavorarle senza perdere tempo per evitare che si irrigidiscono di nuovo. Uniamo la base delle due candele e arricciamole a spirale sino alla punta, dove si trova lo stoppino. Avremo così ottenuto una candela di design senza spendere un soldo.

Quelle eleganti

Anche per questo progetto necessitiamo di candele e phon. In aggiunta, avremmo anche bisogno di un coltello non seghettato. Per questo progetto potremmo aver bisogno di due o tre candele. Partendo dalle prime due, queste devono essere riscaldate con lo stesso procedimento illustrato prima. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, attacchiamo le due candele di lungo e curviamo la parte alta sino a toccare la base. La forma ottenuta dovrebbe essere simile a un arcobaleno. Per questo si può decidere di utilizzare anche tre o persino quattro candele. Tagliamo la base e la parte alta delle candele così da metterli allo stesso livello e da poterle appoggiare al tavolo.

Non ci resta che attaccare un’altra candela così com’è a un lato del nostro “arcobaleno”. Il risultato sarà una candela estremamente elegante, che in un negozio specializzato ci sarebbe potuta costare un occhio della testa. Ma con questo semplice modo di riciclare le candele sparse per casa le abbiamo trasformate in oggetti di design a costo zero.