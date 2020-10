Possiamo cercare di proteggere la casa on qualsiasi sistema: dai cani da guardia agli allarmi, dalle inferriate alle barriere a infrarossi. Un modo intramontabile ma sempre valido per garantire la sicurezza di casa è investire nella porta blindata. Ricordiamo che, innanzitutto è sempre un deterrente importante. E, in secondo luogo, può rallentare il lavoro dei ladri e permettere di sventare il furto.

Affidarsi ad aziende esperte

Nel momento in cui decidiamo di acquistare e farci installare una porta o un portoncino blindati, diventa fondamentale la scelta del venditore. Acquistare una porta blindata è infatti come acquistare una cassaforte. In entrambi casi infatti parliamo di oggetti a cui affidiamo la protezione nostra, della famiglia e dei nostri beni. Rivolgiamoci ad aziende di comprovata esperienza, approfittando anche sempre delle recensioni eventualmente presenti sul web.

Attenzione i prezzi

La porta blindata è un vero e proprio investimento nel tempo, e come tale, visto e affrontato a livello economico. Spendere poco per una porta blindata equivale ad avere altrettanta poca sicurezza. Spendere invece una cifra giusta significa acquistare un prodotto di qualità. Trattandosi infatti di un sistema di sicurezza, i materiali di cui una porta blindata è composta sono spesso costosi. Raramente troverete una porta blindata di scarso valore a prezzo alto.

Classi di resistenza

Le porte blindate sono classificate per indice di resistenza, specificato proprio con la lettera R maiuscola, in una scala da 1 a 6. Dalla più debole alla più robusta. È assolutamente importante sapere la classe di resistenza della nostra porta blindata, soprattutto se lo troviamo già montate in una casa appena acquistata. La porta blindata è un modo intramontabile ma sempre valido per garantire la sicurezza di casa contro le possibili effrazioni. Con una lista così riassunta:

R1 porta blindata con basso livello di sicurezza, in grado di essere abbattuta anche a spallate; R2 porta blindata più robusta che richiede almeno una decina di minuti per essere aperta; R3 sono le classiche porte condominiali che hanno bisogno di attrezzi specifici e di forza sostenuta per essere aperte; R4 portoncino blindato per esterni, tipico di villette e case isolate, con notevole resistenza e capacità di resistere anche al ladro esperto; R5 è la classe di porte corazzate tipiche di banche, gioiellerie e orologerie; R6 in questo caso parliamo di porte utilizzate nei caveaux, nelle zecche, nelle ambasciate e negli edifici di possibili attacchi militari.

