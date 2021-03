La Pasqua sta arrivando, ma anche quest’anno la passeremo in un modo che potremmo definire “insolito” rispetto agli anni passati. Proprio come l’anno scorso, durante i giorni di festa i nostri spostamenti saranno limitati a causa delle restrizioni per la pandemia da Covid-19. L’impossibilità di trascorrere le festività con i nostri cari rende malinconico un periodo dell’anno che, al contrario, dovrebbe essere gioioso.

L’atmosfera probabilmente un po’ cupa di questi giorni rischia di intristirci e addirittura di impigrirci. Per evitare che ciò accada, potremmo pensare di ravvivare la nostra casa con degli oggetti colorati e allegri. Ma non solo, perché è possibile prendere due piccioni con una fava. Non soltanto abbellire la casa dando un tocco di vivacità pasquale, ma anche riciclare del cibo da buttare. Se tutto questo sembra assurdo, a breve scopriremo che in fondo non lo è così tanto.

Un modo intelligente di riutilizzare le uova scadute in attesa della Pasqua

Quante volte ci sarà capitato di aprire il frigo, prendere le uova e leggere la data di scadenza. Son passati due o più giorni e quindi non ci resta che buttarle, onde evitare di mangiarle e intossicarci. In questo momento dell’anno, però, le uova rappresentano un simbolo importante. Sia per mangiarle come abbiamo visto in questo articolo a proposito delle uova di cioccolato, sia per decorare casa. Infatti, non ci resta che prendere le uova scadute, un pennello sottile da pittura e degli acquarelli. Colorare i gusci può essere anche un modo per passare del tempo insieme ai propri figli e divertirsi con loro.

Grandi e piccini apprezzeranno trascorrere del tempo insieme svolgendo un’attività che assomiglia tanto ad un gioco.

Facce e disegni vari

Questo gioco stimola la creatività e mette alla prova le nostre doti artistiche. Non bisogna certamente essere Picasso, l’importante è dare sfogo alla propria immaginazione. Disegni, facce, linee, cerchi e quant’altro: l’importante è divertirsi colorando.

Ecco un modo intelligente di riutilizzare le uova scadute in attesa della Pasqua e di trascorrere un bellissimo pomeriggio in famiglia.