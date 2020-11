Da quando eravamo piccoli i nostri genitori hanno provato a farci mangiare questa verdura in tutti i modi. Quante volte sono ricorsi al famoso cartone Braccio di Ferro promettendoci la sua forza? Probabilmente, in tanti non li mangiano con la giusta frequenza, anche se sappiamo quanto sono salutari. È riconosciuto che gli spinaci sono ricchissimi di ferro. A tal proposito un piccolo “trucchetto” per far assorbire il ferro nell’organismo, è quello di aggiungere qualche goccia di limone.

Inoltre, mangiarli, aiuta la salute dei nostri occhi, grazie alla vitamina A e alla luteina.

A volte è una questione di come li si prepara. Oggi proponiamo un modo insolito ma buonissimo per mangiare gli spinaci, una profumatissima ricetta di pesto di spinaci che metterà d’accordo grandi e piccini!

Prepararla è davvero facile, inoltre la possiamo usare come condimento per la pasta, oppure come un topping sulle bruschette. Un altro modo è quello di aggiungere qualche cucchiaio alla nostra insalata preferita.

Ecco quindi un modo insolito ma buonissimo per mangiare gli spinaci, vediamo qual è!

Gli ingredienti

a) 500 gr di spinaci

b) 20 gr di pecorino

c) 40 gr di parmigiano reggiano

d) 1 spiccio d’aglio

e) 50 ml di olio

f) 50 gr di mandorle pelate

Per la riuscita di questa ricetta, è fondamentale scegliere gli spinaci freschissimi. Nel caso ci fossero dei gambi molto grossi, meglio eliminarli.

Andiamo a cuocere gli spinaci, scegliendo uno dei seguenti modi secondo la nostra comodità:

a) cottura al vapore per 3 minuti;

b) facendo bollire dell’acqua e immergendoli per 2 -3 volte;

c) nel microonde: basta mettere gli spinaci in un recipiente adatto, coprirlo con della pellicola trasparente o un coperchio in silicone. Poi cuocerli a potenza alta per 3 minuti e successivamente lasciarli riposare per un paio di minuti.

Una volta cotti ed eventualmente scolati, uniamo gli spinaci a tutti gli altri ingredienti e li frulliamo.

È possibile sostituire le mandorle con pinoli o con le noci. Se non si è amanti dell’aglio, si potrebbe farne a meno.

Il pesto si può conservare nel frigo per qualche giorno coperto con dell’olio, oppure lo possiamo congelare.

