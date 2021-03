Ordiniamo cinese da asporto ogni settimana e ci ritroviamo i cassetti pieni di bacchette di legno inutilizzate? Non buttiamole via, reinventiamone l’utilizzo. Per esempio, ecco un modo geniale per riutilizzare le bacchette cinesi e aiutare le nostre piante a crescere. Vediamo insieme come.

Un modo geniale per riutilizzare le bacchette cinesi e aiutare le nostre piante a crescere

Molte piantine ornamentali o aromatiche da coltivare in vaso hanno bisogno di un tutore. Il tutore non è altro che un sostegno a supporto della crescita della pianta. Serve a sorreggerle il tronco.

Questo perché molto piantine, durante i primi mesi della crescita, non sono abbastanza forti da reggere all’impatto degli agenti atmosferici. Oppure, un tutore è necessario per indirizzare in modo “artificiale” l’orientamento del tronco.

Sul mercato si trovano molti tutori, anche dal design particolare (per i puristi dell’estetica), in zinco o altri materiali. Ma se vogliamo un tutore particolare, funzionale e, al contempo, a costo zero, possiamo benissimo usare le bacchette cinesi.

Non dobbiamo far altro che lavarle, decorarle (se vogliamo) e infilarle nel terriccio. Chiaro è che, per la loro dimensione, le bacchette cinesi torneranno utili per piccole piante. Per esempio, molte piante da orto, quali aglio, asparago, fagioli, piselli e quant’altro.

Altri usi

Come visto per le bacchette cinesi, lo stesso può essere fatto con gli stecchini di legno di spiedini e arrosticini. Laviamoli bene (i residui di carne potrebbero creare batteri e attirare insetti non desiderati) e usiamoli come tutori per le nostre piante.

Altrimenti, possiamo anche usare le bacchette cinesi come fermacapelli. La bacchetta fermacapelli è infatti un accessorio molto trendy, che richiama sempre la cultura orientale. Nello stesso modo indicato sopra, laviamo bene le bacchette e decoriamole a nostro piacimento con colori adatti al legno. Leghiamo i capelli e fermiamoli con le bacchette (è facile trovare su internet molti video tutorial che spiegano come fare).

Approfondimento

Per una mini guida su quali piante aromatiche possono essere coltivate in vaso e su come abbinarle, cliccare qui.