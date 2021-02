La verza è una verdura molto popolare nel nord d’Italia e molto consumata nella cucina piemontese. Si consuma molto spesso cotta in umido o stufata, come contorno o piatto unico con la carne.

Un modo alternativo per consumare la verza è metterla in un’insalata, con contorno di carciofi e una manciata di melograno che è anche di stagione.

Questa insalata è un tripudio di gusto e un trionfo di verdure invernali e sarà un’ottima occasione per scoprire questi sapori in un mix inusuale.

L’insalata si può conservare in frigorifero per massimo due giorni, in un contenitore ermetico per non far prendere troppa umidità alla nostra insalata.

Ingredienti

400 gr di verza;

2 carciofi interi;

1 limone;

1 melograno;

cucchiaio di zucchero;

olio d’oliva;

sale;

pepe bianco in grani.

Mondiamo e puliamo bene la verza, tagliamola quindi a julienne e raccogliamola in un recipiente. Condiamo la verza con un filo d’olio, con lo zucchero, una manciata di sale, il succo del limone e facciamo marinare il tutto per circa un’ora.

Puliamo quindi i carciofi eliminando le foglie esterne dure e i gambi. Tagliamoli quindi a metà e svuotiamoli del loro interno e disponiamoli in una ciotola di acqua fredda con succo di limone, quel succo di limone avanzato dalla marinatura della verza. Strizziamo quindi la verza marinata, disponiamola su di un piatto di portata e disponiamo intorno alla verza i carciofi scolati e ridotti a lamelle molto sottili.

Puliamo quindi il melograno sgranandolo e mettendone da parte i chicchi. Condiamo la nostra insalata di verza con i chicchi, un pizzico di sale e una generosa macinata di pepe bianco in grani.

Volendo, si può arricchire la nostra insalata di melograno e verza con del formaggio grana ridotto a scaglie, o un altro formaggio stagionato che più aggrada il nostro palato.