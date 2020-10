L’andamento delle quotazioni di d’Amico Int. Shipping rappresenta, senza troppe esagerazioni, un mistero a Piazza Affari la cui soluzione potrebbe far guadagnare tanti soldi.

Il titolo, infatti, è ben valutato dagli analisti che hanno un consenso medio Outperform e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 60%. Se poi si confrontano le attuali quotazioni con il suo fair value, la sottovalutazione sale all’80%.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Anche una valutazione basata sul metodo dei multipli di mercato restituisce un titolo molto sottovalutato. Ad esempio, la sua bassa valutazione, con un rapporto P/E pari a 8,84 e 6,63 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il 2021, rende il titolo piuttosto interessante per quanto riguarda i multipli di rendimento.

Inoltre la crescita rimane un punto di forza di questa società. Nelle loro previsioni di vendita, gli analisti si mostrano ottimisti per quanto riguarda le prospettive di vendita. Negli ultimi dodici mesi la previsione di vendita è stata spesso rivista al rialzo.

Ma allora quali sono i punti di debolezza di d’Amico Int. Shipping?

La situazione finanziaria non è ottimale con un indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo inferiore a 1.

Quando il mistero a Piazza Affari la cui soluzione potrebbe far guadagnare tanti soldi sarà risolto secondo l’analisi grafica e previsionale?

D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 7 ottobre a 0,0884 euro in rialzo dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve la situazione è molto incerta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni stentano a superare il primo ostacolo che si trova lungo il percorso rialzista. Una chiusura giornaliera superiore a 0,0887 euro, quindi, potrebbe dare un eccellente impulso rialzista alle quotazioni.

In caso contrario, le quotazioni potrebbero invertire nuovamente al ribasso andando ad abbattere i minimi segnati durante il mese di settembre.

Scenario di medio/lungo termine

Sia nel medio che nel lungo termine la tendenza in corso è ribassista. Tuttavia segnali positivi si intravedono sul time frame settimanale. Il supporto in area 0,08678 euro, infatti, sta tenendo molto bene da oltre un mese e potrebbe rappresentare lo zoccolo duro dal quale vedere le quotazioni ripartire.

In caso contrario si accelererebbe al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Conclusione: nonostante la recente debolezza, D’Amico Int. Shipping rimane un titolo molto sottovalutato che, nel caso di tenuta dei supporti, potrebbe far guadagnare tanti soldi nel medio/lungo periodo

Approfondimento

Una banca in bilico indecisa se partire al rialzo o al ribasso