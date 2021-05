Le pirofile di ceramica bianca sono molto usate per la cottura della pasta al forno, l’arrosto, eccetera. Ma diventa difficile farle ritornare bianche e senza macchie. Inoltre, con il tempo le pirofile diventano impresentabili. Ma esiste un metodo stupefacente per pulire piatti e pirofile di ceramica ed eliminare le macchie resistenti che non vanno via neanche in lavastoviglie. Si tratta di un rimedio semplicissimo che si può utilizzare per pulire la teiera, i piatti di ceramica e ridonare il loro splendore. Vediamo come fare,

Rimedio naturale per pulire piatti e pirofile

È incredibile ma esiste un metodo stupefacente per pulire piatti e pirofile di ceramica ed eliminare le macchie resistenti che non vanno via neanche in lavastoviglie. Si tratta del rimedio della nonna tramandata da famiglia in famiglia. Ma che si è perso con l’uso della lavastoviglie.

Per smacchiare la pirofila da forno o la teiera, è sufficiente un unico prodotto. Si tratta del bicarbonato, utilizzato in tantissimi modi e divenuto indispensabile per le pulizie di casa.

Basta prendere un cucchiaino di bicarbonato e spalmarlo sulle parti macchiate. Poi con una spugnetta umida strofinare la superficie. Sciacquare con acqua fredda e il risultato è immediato, le macchie sono scomparse. Se lo sporco è resistente bisogna effettuare l’applicazione più di una volta.

Anche le bustine di tè usate possono essere utili nella pulizia dei piatti di ceramica, per approfondire l’argomento qui la nostra guida 5 modi per riciclare le bustine di tè.

Un rimedio casalingo multiuso

Un altro consiglio casalingo che si può adottare per pulire la casa, è il detersivo dai mille usi. Infatti, si può utilizzare per pulire i vetri, le mattonelle della cucina, il pavimento, il forno, eccetera. Ed è utile anche per lo sporco resistente delle stoviglie o pirofile da forno.

Bisogna preparare una soluzione con due bicchieri di acqua, un bicchiere di aceto e 150 ml di detersivo per i piatti.

Far bollire acqua e aceto, fare raffreddare. Nel frattempo, in uno spruzzatore aggiungere il detersivo. Infine, versare la soluzione di aceto e acqua nello spruzzatore. Applicare sulle macchie ostinate e pulire come di consueto.

Questo rimedio casalingo è ottimo anche per la pulizia delle finestre esterne. Insomma, si può davvero usare per tutto e ha un costo bassissimo.