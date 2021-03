La primavera è una stagione di cambiamenti: le giornate si allungano, le temperature cambiano e la natura rinasce.

Ammettiamolo, anche noi lo percepiamo, infatti non è inusuale che il nostro sistema ci dia dei segnali di avvertimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Avremo notato che i nostri capelli patiscono parecchio di questa ciclicità, ed è per questo che è importante prendersene cura adesso più che mai.

È consigliato caldamente di fare il possibile per evitare che si indeboliscano ulteriormente, anzi dovremo andare a rafforzarli.

Questo perché dovremo farci trovare preparati per affrontare al meglio anche l’estate, durante cui saranno esposti al sole e ai frequenti lavaggi.

La soluzione c’è, infatti sveleremo un metodo sorprendente e del tutto naturale per rinforzare i capelli in primavera.

Gli oli essenziali

Per chi non lo sapesse, l’olio essenziale al rosmarino contiene molteplici proprietà benefiche, ma il suo utilizzo sui capelli è qualcosa di sensazionale.

È particolarmente indicato per rivitalizzare il cuoio capelluto durante i cambi di stagione, durante cui i nostri capelli si indeboliscono e cadono più frequentemente.

Basterà diluire tre gocce di olio essenziale di rosmarino in un cucchiaio di olio di mandorle dolci per poi applicarlo sui nostri capelli massaggiandoli delicatamente.

Lasciamo il tutto in posa per circa dieci minuti e risciacquiamo i capelli.

Volendo possiamo anche aggiungerne qualche goccia allo shampoo che siamo abituati ad utilizzare.

Avremo una chioma lucida, sana e rinforzata con poche mosse semplici e veloci, perché non provare?

Prenderci cura di noi stessi, è fondamentale.

Abbiamo visto un metodo sorprendente e del tutto naturale per rinforzare i capelli in primavera, ma potremo utilizzare l’olio essenziale anche in un altro modo.

Metodo alternativo per rinforzare i capelli

Dovremo semplicemente usare uno shampoo neutro da 100 ml, al quale aggiungeremo circa 8 gocce di olio essenziale al rosmarino.

Lasciamo in posa sempre per circa dieci minuti e sciacquiamo i nostri capelli.

Diremo addio alla forfora, combatteremo la loro caduta e renderemo più forte e splendente il nostro cuoio capelluto.

È fondamentale ovviamente integrare nell’alimentazione quotidiana cibi ricchi di vitamine ed Omega 3.

Infine, ricordiamoci sempre di bere tanta acqua, infusi e tisane di erbe come al rosmarino o all’ortica.