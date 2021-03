La scelta dei semi quando si decide di fare un orto è fondamentale per ottenere il massimo risultato partendo proprio dalle fondamenta. Infatti in un articolo precedente abbiamo proprio parlato delle tecniche infallibili per ottenere degli ottimi semi. Però forse non tutti sanno che è possibile seminare senza spendere un soldo grazie ad alcuni semi praticamente a costo zero. Vediamo allora assieme un metodo semplice e gratuito per ottenere un orto ricco e variegato.

Orto con pomodori, patate e limoni

Uno dei primi cibi che possiamo trovare in tutte le case da piantare riutilizzando i suoi semi è ad esempio il pomodoro. Il procedimento sarà molto semplice. Basterà estrarre i semi, tenerli in acqua per tre giorni e in seguito, una volta asciutti, piantarli in un semenzaio per poi trapiantarli nell’orto. Allo stesso modo è possibile recuperare anche una patata germogliata. Questa dovrà essere tagliata e interrata con i germogli rivolti verso l’alto. Se seguiti questi consigli vedremo i germogli in poco tempo e uno sviluppo eccezionale durante la primavera. Si possono piantare anche i limoni, un albero dagli agrumi profumati che potrà essere tenuto anche in vaso.

Zenzero, aglio e cipolle

Un’altra pianta eccezionale che è possibile coltivare facilmente è lo zenzero. Questo andrà ricavato da un rizoma fresco, semplicemente interrandolo in una zona luminosa e protetta dai venti. Anche l’aglio è molto semplice da piantare, grazie proprio ai suoi spicchi. Bisognerà infatti scegliere i più grandi per poi interrarli con la punta verso l’alto ad appena un paio di centimetri di profondità. Infine, quante volte ci è capitato di lasciare una cipolla a germogliare in cucina per poi doverla buttare? Questo però è stato sempre un grande spreco. È infatti possibile piantarla partendo dal germoglio centrale o anche soltanto dalla parte bassa dell’ortaggio, così ottenendone sempre di fresche.

Abbiamo visto allora come un metodo semplice e gratuito per ottenere un orto ricco e variegato sia proprio il riciclo degli alimenti che già abbiamo.