Una bella pianta rigogliosa e dalle foglie lucide può donare quel tocco di classe in più ad ogni casa. Sicuramente avremo notato che in tutti i cataloghi di arredamento o riviste specializzate ce n’è almeno una. Questo perché un tocco di verde dà realmente sofisticatezza all’ambiente riempendo anche spazi altrimenti vuoti.

Le piante d’appartamento più amate e conosciute sono diverse. Prima tra tutte c’è probabilmente la Monstera che con le sue foglie grandi conquista sempre tutti. Ma anche il Ficus, il Filodendro, l’Alocasia e la Dieffenbachia. Quello che hanno in comune queste bellissime piante sono le loro foglie ampie e lucide.

Il problema però è che anche se richiedono poca manutenzione sono comunque soggette all’accumulo di polvere. Avremo anche notato che in poco tempo le foglie perdono la loro luminosità. Il verde una volta brillante risulta opaco e si forma uno strato fastidioso di polvere.

Un metodo naturale per lucidare le foglie delle piante senza usare spray chimici costosi ma solo con un ingrediente dalle molte proprietà

Non c’è da preoccuparsi con un po’ di pazienza e buona volontà si risolve tutto. Purtroppo tenendo le piante in casa queste non avranno a disposizione “un lavaggio naturale” come all’esterno. La pioggia normalmente oltre ad innaffiarne il terriccio provvede anche a ripulirle da polvere e sporcizia.

Tenendole in casa questo lavoro toccherà a noi. Però non possiamo certo usare l’aspirapolvere o un normale panno antistatico. Bisogna procedere con delicatezza per non rovinare le foglie e danneggiare la pianta.

Prima di tutto la polvere

Per togliere lo strato superficiale di polvere che si è accumulato servirà un panno in microfibra morbido. Procedendo con molta cura sosteniamo ogni foglia poggiandola su una mano. Con l’altra impugniamo il panno e delicatamente rimuoviamo la polvere. Partiamo sempre dal basso e spostiamoci verso l’alto, se la polvere si accumulata da tempo inumidiamo leggermente il panno.

Dopodiché si passa alla lucidatura

In commercio esistono diversi prodotti lucidanti che danno un effetto meraviglioso. Però oltre al costo rilevante questi lucidanti contengono anche miscele chimiche che non fanno proprio bene alla pianta. Quindi utilizziamo questo prodotto naturale che si usa molto anche in cosmetica. L’olio di mandorle dolci è perfetto per lucidare e nutrire la pianta senza rovinare le foglie.

Quest’olio applicato sulla nostra pelle sembrerebbe ammorbidirla oltre a dare sollievo in caso di irritazioni. Oltre al fatto che sembrerebbe anche uccidere eventuali microbi. Proprio quello che ci serve per proteggere le nostre foglie oltre che lucidarle. Imbeviamo un dischetto o un batuffolo di cotone e usando la stessa tecnica lucidiamo ogni foglia.

Ecco un metodo naturale per lucidare le foglie e avere le nostre piante d’appartamento belle e in salute. Abbiamo visto come l’olio di mandorle dolci che in tanti abbiamo in casa possa aiutarci nella cura delle piante. Ma in realtà potremmo usare anche altri metodi che sembrerebbero essere molto efficaci. Uno tra questi è l’utilizzo del kefir che sarebbe anche utile come fertilizzante.

Approfondimento

Questa stupenda pianta decorativa non solo depura l’aria ma porta armonia ed energia positiva in casa