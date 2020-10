Si dice che gli esseri umani abbiano un orologio biologico che determina il nostro essere “animali diurni”. Esistono però dei cronotipi che nel linguaggio comune sono definiti “allodola” e “gufo”.

La prima concentra la maggior parte delle proprie energie nel primo periodo della giornata ed è caratterizzata da un risveglio facile e da una difficoltà ad affrontare le ore serali. Invece il secondo vive l’esperienza del risveglio come un costante trauma e ha picchi di attività durante la sera e la notte.

Oggi questo articolo è dedicato a quest’ultimo tipo di persone e fornisce loro dei preziosi consigli su come sopravvivere alla sveglia mattutina. Ecco svelato un metodo infallibile per svegliarsi la mattina senza problemi. Siete curiosi di saperne di più? Allora continuate a leggere qui sotto.

La lampada che mima la luce dell’alba

La sveglia viene vissuta da molti come un’esperienza traumatica. Anche perché è resa sgradevole da rumori acuti e fastidiosi. Un consiglio per migliorare questo momento è – per chi riesce – di dormire con le tapparelle alzate in modo da essere svegliati dallo schiarirsi del cielo.

Se proprio questo espediente non è praticabile, allora vi consigliamo questa soluzione: la wake up light. Questa lampada, infatti, ha un timer incorporato che le permette di attivarsi nell’ora che avete impostato. Invece di emettere un suono, essa comincerà ad illuminarsi gradualmente.

Questo tipo di tecnologia, infatti, mima il sorgere del sole, evitando così che il soggetto dormiente esca di botto dalla propria fase di sonno profondo.

