Scopriamo un metodo infallibile per far mangiare la verdura ai più piccoli, i broccoli gratinati. I vostri figli proprio non ne vogliono sapere di mangiare verdure? Avete provato con tutto, ma i broccoli, la zucca e i finocchi proprio non gli vanno giù?

Forse state semplicemente sbagliando approccio. Oggi vi veniamo in aiuto, illustrandovi un metodo infallibile per far mangiare la verdura ai più piccoli, i broccoli gratinati.

Gli ingredienti

a) 600 grammi di broccoli;

b) 25 grammi di parmigiano reggiano DOP da grattugiare o grattugiato;

c) pepe nero quanto basta;

d) 500 grammi di latte, anche senza lattosio per chi fosse intollerante;

e) 40 grammi di farina 00;

f) 50 grammi di burro senza lattosio;

g) noce moscata quanto basta;

h) sale fino quanto basta.

Il procedimento

Prendete la verdura, lavatela e togliete il materiale di scarto. Se volete velocizzare il processo, va bene anche usare il congelato.

Mettete a bollire una grossa pentola d’acqua e sbollentate i broccoli per circa quattro minuti. Scolate e fateli raffreddare. Se necessario, metteteli dentro a una ciotola di acqua fredda con ghiaccio. Questo trucco vi permetterà di mantenere brillante il loro colore.

Ora non resta che preparare la besciamella. Mettete una pentola sul fuoco e versate al suo interno 500 grammi di latte intero, scremato o anche senza lattosio.

Affiancate anche sui fornelli un piccolo pentolino per sciogliere il burro o, in alternativa, usate il microonde. Quando sarà liquefatto incorporate la farina, mescolando con una frusta in modo da evitare grumi.

Aggiungete al latte la noce moscata, il sale, il pepe e versatelo man mano nel burro. Continuate la cottura per 5-6 minuti, sempre aiutandovi con la frusta.

Mettete i broccoli ben asciugati in una pirofila da forno, sopra a un abbondante strato di besciamella. Ricoprite anche la parte superiore.

Spolverate il tutto con il parmigiano grattugiato e il pepe nero. Mettete in forno a 200 gradi per venti minuti. Si formerà una gradevole crosticina.

Vi è piaciuto questo articolo dedicato a un metodo infallibile per far mangiare la verdura ai più piccoli, i broccoli gratinati? Allora consultate anche la ricetta dei finocchi gratinati!