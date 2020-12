Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Lo shopping è sicuramente un momento di svago e di coccola, se così si può chiamare. Comprare degli oggetti, dei vestiti, dei trucchi che si desiderano da tanto, fa sicuramente piacere. E si torna a casa con la propria busta piena, felici e fieri del proprio acquisto. Ma a un tratto sorge spontaneo un dubbio. E se l’acquisto appena fatto non fosse necessario? Se i soldi spesi fossero sprecati? Insomma, non si tratta di essere tirchi, quanto di dare valore ai soldi. Per evitare che ciò accada, c’è un trucco davvero geniale che renderà a tutti la vita più facile. Infatti, ecco un metodo infallibile per comprare un oggetto desiderato senza alcun pentimento.

I sensi di colpa e l’indecisione di comprare nei negozi

I sensi di colpa dopo un acquisto sono davvero comuni. Quante volte si sente dire che sarebbe stato meglio evitare di comprare una cosa? E, soprattutto, quante volte si pensa ai soldi che si sarebbero potuti risparmiare? Si tratta di un sentimento più comune di ciò che molti pensano. E a volte è inevitabile avvertirlo anche sulla propria pelle. Ma ogni tanto, è anche giusto dedicarsi qualche attenzione. E lo shopping, in alcuni casi, può esserlo. Un regalo che si fa a se stessi non è mai un regalo sprecato. Ma non si deve neanche spendere in cose frivole. E per evitare ciò, ecco il trucco di cui tutti avrebbero bisogno.

Ecco un metodo infallibile per comprare un oggetto desiderato senza alcun pentimento

Mettere in atto questo metodo è più semplice di ciò che si possa immaginare. Infatti, se per esempio si è in un negozio, sarà meglio andare con dei contanti. Visto l’oggetto che si desidera comprare, si dovrà controllare il prezzo e prendere i soldi che corrispondono a quella somma. Ora, nella mano sinistra andrà messo il denaro, nella destra, invece, ciò che si sta acquistando. Guardando le proprie mani, bisognerà capire quale delle due si preferisce piene. Se, per esempio, non si accetterebbe di vedere la propria mano sinistra vuota, allora non si considera ciò che si sta comprando così utile e desiderabile. Perciò sarà meglio riporlo nello scaffale. Se invece si preferirebbe vedere la propria mano destra vuota, il gioco è fatto, e sarà il momento di correre in cassa!