Pochi sanno quanti acari e batteri si nascondano nei nostri armadi. Ecco perché pulirli periodicamente e nel modo giusto è importante. Non dimentichiamo che tutti i vestiti che conserviamo negli armadi vengono a contatto con la nostra pelle. Col cambio di stagione è più facile effettuare una pulizia profonda. Infatti, si può ancora sfruttare la temperatura estiva, per asciugare meglio le superfici. Per alcuni dedicarsi a questa attività può risultare noioso e faticoso. Ma ecco un metodo infallibile e un trucco sensazionale per una cabina armadio pulita a prova di polvere.

La prima cosa da fare è liberare l’armadio da tutti i vestiti. Facciamo la stessa cosa con cassetti e ripiani. Cogliamo anche l’occasione per fare una scelta di vestiti, tra quelli che usiamo e quelli che non usiamo più. Ora siamo pronti a occuparci della pulizia. Vedremo che con questi consigli avremo un armadio ordinato e profumato per lungo tempo.

Si comincia svuotando poco a poco i vari settori e le ante. Eliminiamo la polvere con un panno in microfibra. Possiamo inumidirlo con poca acqua e ammorbidente o aceto. È sempre meglio non utilizzare prodotti aggressivi o chimici, specialmente perché andranno a contatto con gli indumenti. Un modo straordinariamente utile ed efficace per eliminare sporco e polvere è usare una miscela naturale. Essa è composta da 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido, 260ml di acqua e olio essenziale di lavanda. Quest’olio ha proprietà disinfettanti e antibatteriche molto utili per proteggere l’armadio. Il sapone di Marsiglia, invece, composto da olio d’oliva e alloro idrata e nutre.

Misceliamo il tutto e versiamolo in un comodo spruzzino. Poiché usiamo prodotti naturali non sarà necessario risciacquare le superfici. Queste però devono asciugare all’aria almeno per 12 ore. I cassetti possono essere rivestiti da fogli di giornale, ma solo durante l’asciugatura. Dopo la pulizia interna, si passa all’esterno. Per la parte alta e il retro è comodo eliminare la polvere con un’aspirapolvere. Per la pulizia si può utilizzare esattamente la stessa miscela di olio essenziale e sapone. Se vogliamo un’azione antisettica proviamo anche a miscelare acqua di rose e aceto. Se l’armadio è laccato o in legno puro, usiamo solo acqua calda per l’esterno. Eviteremo di rovinare la superficie e di graffiarla. In questo articolo vediamo Quali sono i metodi migliori e più efficaci per pulire i mobili in legno senza rovinarli.