Quante cose si possono fare con gli scarti degli alimenti. Si pensi alle bucce delle patate per preparare delle straordinarie patatine al forno (ricetta qui) o da utilizzare come fertilizzante naturale.

Nell’epoca del consumismo, riciclare è un verbo che poco si usa e raramente si mette in pratica. Purtroppo.

L’importante, però, è conoscere i metodi per riutilizzare alcuni scarti che siamo soliti gettare nell’immondizia.

Non solo in cucina o come fertilizzanti e detergenti naturali. Alcuni possibili “rifiuti” possono anche fungere da ornamento per la casa. Difficile da credere? A breve non lo sarà più così tanto.

Un metodo incredibile per riutilizzare la buccia delle mele

L’idea è proprio quella di realizzare una composizione per decorare e profumare la casa. Vediamo insieme come fare.

Innanzitutto, facciamo essiccare la buccia delle mele. Per farlo, basterà lasciarle sul termosifone per due giorni. A questo punto, tagliamole a pezzettini e mettiamole in un barattolo di vetro di medie dimensioni. Suggeriamo proprio il vetro perché si presta meglio al nostro scopo e, data la sua trasparenza, permetterà di vedere cosa c’è al suo interno.

Abbiamo detto che l’obiettivo non è soltanto ornare, ma anche profumare l’ambiente. Il binomio perfetto in tal senso è quello tra mela e cannella. Infatti, aggiungiamo qualche rametto di cannella (la quantità dipenderà dalla dimensione del barattolo) e dei chiodi di garofano.

Decorare

Per rendere la nostra composizione ancora più bella, potremmo pensare di fare un piccolo fiocco con un nastro del tessuto che preferiamo.

Questa realizzazione ricorda un po’ quella del pot pourri (letteralmente “vaso marcio”) che, diversamente dalla nostra, si realizza di solito in ciotole di legno.

Ecco che abbiamo scoperto un metodo incredibile per riutilizzare la buccia delle mele, che è anche e sicuramente molto originale. Riciclare fa bene all’ambiente e può rivelarsi un passatempo estremamente utile e divertente.