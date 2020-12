Nella vita esistono molte situazioni che, oltre a rallentarci, possono metterci molto in imbarazzo. Una di queste avviene, in media, almeno una volta a settimana, in un ambiente estremamente comune: il supermercato.

In coda al supermercato, un inconveniente imbarazzante e ricorrente

Quante volte, infatti, capita di pagare i propri alimenti, ma di fare aspettare in coda molte persone perché non si riescono ad aprire i sacchetti di plastica per il trasporto? Per ovviare questa spiacevole sensazione oggi sveliamo un metodo facile e infallibile per aprire con estrema facilità le buste della spesa senza far attendere il cassiere.

Inumidirsi le dita

Ogni lista della spesa che si rispetti contiene degli elementi cardine che sono indispensabili. Uno fra questi è una qualsiasi varietà di surgelato. Infatti è pratico, comodo e si conserva a lungo.

Ma ha anche un altro utilizzo che può essere molto utile nella situazione descritta sopra. Essendo i pacchetti molto freddi, la loro superficie plasticosa, quando viene a contatto con l’ambiente, comincia a diventare umida.

Questa caratteristica torna molto utile nel momento in cui si desidera separare i due lati del sacchetto di plastica. Infatti se si tocca con le dita su una confezione di surgelati poco prima di aprire la busta, l’operazione verrà molto più facile.

In questo modo sarà possibile schivare le occhiatacce degli altri clienti, rendendo la fila molto più fluida.

Oggi, dunque, abbiamo parlato di un metodo facile e infallibile per aprire con estrema facilità le buste della spesa senza, quindi, far attendere il cassiere. Questo piccolo trucco può sembrare molto banale ma, a ben vedere, aiuta a farci risultare molto meno imbranati. Se si è curiosi di sapere altri suggerimenti del genere, consigliamo di dare un’occhiata a questo articolo che spiega come guadagnare tempo e come ricordarsi le cose da fare tramite un semplice accorgimento.