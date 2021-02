In questo periodo sono sempre di più i bruchi che brulicano nel nostro giardino. Alcune specie sono estremamente dannose per la pianta. Altre semplicemente si nutrono delle foglie, togliendo la fonte di energia alle nostre piantine. Vediamo quindi un metodo economico per proteggere il nostro giardino da questo incombente pericolo.

Identifichiamo la specie

Il primo passo è imparare a distinguere le specie di bruco più comuni. Infatti, ogni specie ha bisogno di tecniche abbastanza diverse per poterli allontanare. Alcuni metodi potrebbero infatti dimostrarsi inefficaci con alcune specie. Vediamo le principali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Nottue

Le nottue vivono sottoterra, hanno un colore marrone ed escono durante la notte attaccando il fusto della pianta. Per evitare che la pianta venga divorata si possono utilizzare dei colli di bottiglia come spiegato in questo articolo. Per eliminare il problema alla radice possiamo dissodare il terreno prima della semina. In questo modo i parassiti e gli insetti che hanno ibernato al suo interno spariranno completamente.

Tignola del pomodoro

Come suggerisce il nome, questi bruchi attaccano principalmente la pianta di pomodoro, con effetti disastrosi. Nonostante il caratteristico spuntone posteriore, possono anche essere raccolti a mano per poi ucciderli in acqua e sapone o buttarli nell’umido.

Bruco della farfalla cavolaia

Anche qui il nome suggerisce che la pianta di cui questa specie è ghiotta è proprio il cavolo. Per evitare la sua proliferazione possiamo utilizzare dei teli protettivi. I tessuti da utilizzare devono però essere specifici per il giardinaggio. In questo modo non impediremo a luce e aria di passare liberamente, garantendo la crescita della pianta. I tessuti più adatti sono polipropilene o TNT. Entrambi sono facilmente reperibili nei negozi specializzati. Una volta acquistato, piantiamo dei paletti in vari punti dell’orto e stendiamoci sopra il nostro telo. Assicuriamoci di fissare gli angoli con pietre o picchetti.

In generale è bene fare attenzione alla presenza di uova. Queste possono trovarsi nella parte superiore o inferiore delle foglie. Una volta individuate basta schiacciarle o staccare la foglia e buttarla nell’umido.

Ecco quindi un metodo economico per proteggere il nostro giardino da questo incombente pericolo.