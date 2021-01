La stragrande maggioranza degli italiani, a pranzo, si cucina un bel piatto di pasta. Se non si deve pranzare fuori, magari perché si è a scuola o in ufficio per esempio, è quasi inevitabile scegliere questo primo piatto. E tanti poi lo condiscono come meglio credono, con diverse salse e una varietà non indifferente di ingredienti. Ma, tra coloro che optano per la pasta a pranzo, c’è chi non ha esattamente una passione spropositata per la cucina.

E, soprattutto, ci sono diverse persone che si annoiano nell’aspettare che l’acqua bolla, dato che impiega diversi minuti. Per evitare questa attesa, però, noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo un consiglio da dare. Infatti, vogliamo presentare un metodo diverso per far bollire l’acqua della pasta più in fretta.

Come accelerare i tempi

Per rendere un’ebollizione più celere e guadagnare tempo, c’è un piccolo trucco che si può mettere in atto. Infatti, non sempre si ha voglia di stare ad aspettare l’acqua che bolle. E, in aggiunta, per chi lavora da casa e ricopre determinati ruoli, le pause pranzo non durano molto. E per risparmiare quei minuti preziosi, da spendere con i propri cari o sul divano a riposarsi, basterà avere nella propria casa un elettrodomestico forse non ancora molto diffuso: il bollitore.

Come utilizzare il bollitore

Sicuramente tutti conosceranno il bollitore, ma non sempre è presente negli appartamenti di tutti gli italiani. Tuttavia è un’ottima idea averne uno per chi davvero non può permettersi di stare troppo tempo a cucinare. Questo elettrodomestico, infatti, fa bollire l’acqua in un tempo fortemente ridotto, riuscendo a superare in velocità la classica pentola. Basterà mettere l’acqua nel bollitore, schiacciare l’apposito pulsante e attendere un paio di minuti. L’acqua starà già bollendo. Ora, sarà sufficiente accendere il fuoco, versare l’acqua già in ebollizione nella pentola e cuocere la pasta.

