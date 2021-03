Il nuovo lockdown e l’avvicinarsi delle festività pasquali hanno sicuramente fatto venire alla maggioranza di noi una gran voglia di cucinare. E quando si tratta di cimentarsi in quest’attività, nulla è più soddisfacente dei dolci. Ma come farli, evitando degli inutili sprechi? Oggi spieghiamo un metodo creativo e gustoso per non buttare mai più via le bucce di arancia, impiegandole in questa operazione. Vediamo insieme come fare.

Addio ai pirottini usa e getta

Se si ha un debole per i dessert, allora è probabile che si utilizzi spesso il forno e gli accessori ad esso correlati. Fra questi ce ne sono molti che hanno una funzione usa e getta, come ad esempio la carta forno o i pirottini in carta plissettata. Questi ultimi in particolare sono spesso utilizzati per la realizzazione di golosi spuntini. Come ad esempio i muffin.

Oggi spieghiamo un trucco per eliminarli completamente dalla nostra vita e sostituirli, invece, con una soluzione molto più ecosostenibile ed economica. Basta utilizzare la buccia dell’arancia!

Versando all’interno della buccia il composto e passando il tutto in forno si otterranno dei deliziosi dessert con un interessante retrogusto agrumato. I dolcetti potranno essere consumati al cucchiaio. Senza dover nemmeno sporcare i piatti.

Come sbucciare adeguatamente l’agrume

Per mantenere la forma rotonda caratteristica delle formine da forno è necessario togliere la buccia in maniera particolare senza romperla. Per questo è necessario munirsi di un cucchiaio e utilizzarlo in questa delicata operazione. Basterà, infatti, tagliare a metà il frutto e rimuovere la polpa facendo delicatamente leva con la stoviglia.

Oggi abbiamo svelato, dunque, un metodo creativo e gustoso per non buttare mai più via le bucce di arancia. Se si è interessati alle tematiche zero waste e a riciclare il cibo, allora è il caso di cliccare sulle nostre rubriche dedicate al risparmio. Consigliamo di consultare questo articolo che spiega un altro metodo innovativo per riutilizzare le bucce di arancia ma per profumare gli ambienti: “Un trucco facile e veloce per contenere gli sprechi alimentari e profumare la casa”.