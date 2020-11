In un articolo precedente della nostra testata, abbiamo spiegato come creare una maschera per nutrire i capelli con pochi semplici ingredienti che ci dona la Madre Natura. Oggi, vogliamo condividere un metodo antico e del tutto naturale per lavare capelli senza spendere soldi.

Farlo è possibile! Basta che ci chiediamo: come si prendevano cura dei capelli le nostre bisnonne? Prima non esistevano tutti questi shampoo. Per cui, le persone usavano i doni della natura per detergere i capelli.

Infatti, esistono vari metodi per lavare i capelli senza uno shampoo. E non è solo una questione economica. È riconosciuto, che un buon shampoo costa un bel po’. Perché spendere tanto, se ci sono modi di lavare capelli del tutto gratuiti? Un altro pregio di usare metodi fai da te con prodotti naturali, è quello di non far penetrare nella nostra pelle le sostanze chimiche presenti nei prodotti commerciali.

Un metodo antico e del tutto naturale per lavare capelli senza spendere soldi è usare la cenere

Questo prodotto è davvero a zero costi ed è un modo meraviglioso di riutilizzare la cenere del cammino o del barbecue. La cosa fondamentale è utilizzare la cenere di legna pura e non trattata!

Il procedimento è davvero semplice: iniziamo con setacciare la cenere. Avremo bisogno di circa 200 gr di cenere setacciata, la uniamo a 200 ml di acqua bollente e lasciamo riposare la miscela per 2 ore. Dopodiché, prendiamo un colino a maglia stretta e filtriamo il tutto. Il liquido ottenuto avrà una consistenza saponosa e andrà usato al posto dello shampoo.

Dopo il lavaggio, si consiglia di sciacquare la chioma con dell’acqua miscelata all’aceto o del succo di limone.

In questo modo si bilancia il livello del pH della pelle e i capelli saranno ancora più lucidi.

Mentre la cenere rimasta può essere utilizzata come fertilizzante per le piante.