Internet ci ha aiutato sicuramente a vivere più comodamente nel corso degli ultimi anni. Siamo ben consapevoli, infatti, che con l’arrivo delle ricerche veloci e dei messaggi istantanei, la nostra quotidianità si è alleggerita. Ma sappiamo che, come ogni posto, anche la rete non è sicura se non viene usata con criterio. E, purtroppo, Internet ha reso più facili anche le frodi e le truffe che ogni giorno si consumano a danno degli utenti. Ci sono diversi malfattori, infatti, che sfruttano la rete per cercare di ingannare più persone possibili. Per questo motivo, dovremmo sempre tenere gli occhi aperti e, certamente, conoscere le truffe che circolano online può aiutarci.

Le truffe online, ecco alcuni esempi di messaggi e proposte a cui far attenzione per non finire nel tranello

Come abbiamo appena accennato, quindi, sappiamo bene quanto il mondo online sia gremito di truffe e inganni. Informandoci, potremmo riconoscerle subito e quindi, di conseguenza, evitare di cadere in qualsiasi trappola. Di alcune truffe, avevamo già evidenziato le caratteristiche principali, proprio per permetterci di schivarle. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo parlato di una truffa che si consuma a danno delle persone che in questo momento stanno cercando casa in affitto. O ancora, in un altro articolo, avevamo visto come un messaggio su Facebook, all’apparenza innocuo, in realtà sia una vera e propria trappola.

Un messaggio invitante con una proposta più che allettante potrebbe arrivare sul nostro telefono ma facciamo attenzione perché si tratta di una truffa

Oggi continuiamo sulla linea delle truffe online e, questa volta, ci concentriamo su un messaggio che potrebbe arrivare via email o sotto forma di SMS. Il testo che ci arriverà sarà davvero una sorpresa e, soprattutto, ne saremo più che lusingati. Si tratterà, infatti, di un’importante casa editrice che ci comunicherà di essere interessata al nostro profilo. Infatti, sui social appositi per il lavoro, pare abbiano controllato il nostro curriculum, perfetto per il ruolo che hanno da offrire. In questo caso, occhi aperti. I malfattori, infatti, sfruttano il nome e l’immagine di importanti e serie aziende che, però, non hanno mai mandato quel messaggio. L’inganno, poi, si conclude con un link in cui viene richiesto all’utente di aggiornare il proprio profilo, così da poter essere contattato in caso di colloquio.

Il link, in realtà, è un virus che porterebbe a spiacevoli conseguenze. Perciò, se mai riceveremo un messaggio invitante con una proposta più che ottima a livello lavorativo, cerchiamo di mantenere i piedi per terra. Controlliamo immediatamente il mittente e vediamo se effettivamente numero ed email corrispondono a quelli dell’azienda che ci sta contattando. Se così non dovesse essere, non apriamo per nessuna ragione il link.

