Un menù profumatissimo alle fragole per festeggiare il primo maggio e contrastare questa capricciosa primavera con troppa pioggia

Stiamo entrando nel vivo di una primavera con troppa pioggia, che ci intristisce. Ci vuole un menù profumatissimo alle fragole, allegro e colorato per contrastare questo cielo uggioso. Le fragole sono un frutto che lascia sempre il segno in ogni piatto, dall’antipasto al dolce.

Sono poco caloriche, molto salutari grazie al contenuto di vitamina C, polifenoli e antiossidanti che svolgono un ruolo fondamentale nella protezione dell’organismo.

A questi si aggiungono anche calcio, fosforo, ferro, magnesio, zolfo e potassio. Ecco un menù tutto alla fragola dall’antipasto al dolce che lascerà a bocca aperta i nostri commensali. Con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Quando il tonno diventa glam

Non c’è niente di meglio della tartare di tonno fresco per iniziare il pranzo di un giorno di festa. Ogni porzione va appoggiata sopra un disco di pane scuro ai cereali, con 4 fragole tagliate a metà e spruzzate con salsa di aceto balsamico.

Per chi non mangia il pesce, eseguiamo la stessa ricetta usando la tartara di manzo al posto del tonno. Oppure una dadolata di coppa stagionata. Accompagniamola sempre con le fragole e il balsamico.

Di fianco, un pezzetto di parmigiano reggiano poco stagionato e un crostino di pane grigliato, spolverato di olio di oliva e origano.

Il risotto fragole e prosecco

Stavolta non vogliamo un risotto troppo calorico con fragole fresche e mantecatura ai formaggi cremosi come gorgonzola o mascarpone. Stiamo su una ricetta semplice, ma di grande soddisfazione.

Mettiamo a bollire un brodo di carni bianche mentre tostiamo il riso Vialone Nano che è già cremoso, rilascia molto amilosio. Sfumiamo al prosecco di Valdobbiadene, invece che allo champagne, per sostenere le nostre produzioni nazionali.

Mantechiamo al burro, impiattiamo e decoriamo il risotto rosa con qualche fragola, piccola e succosa all’ultimo momento.

Pollo e insalata a sorpresa

Un menù profumatissimo alle fragole per festeggiare il primo maggio e contrastare questa capricciosa primavera con troppa pioggia. Per il piatto forte, due sorprese. Un pollo arrosto perfetto con crosticina croccante, accompagnato da salsina di yogurt, cetriolo e fragole.

Per i vegetariani un’insalata di spinaci freschi, noci, feta o ricotta infornata, foglioline di menta.

Per finire, la cheesecake alle fragole e yogurt greco. Iniziamo coi biscotti inglesi, il burro fuso e il miele. Vanno frullati insieme e posti a raffreddare in frigo.

Prepariamo, intanto, la solita crema di yogurt, mascarpone, panna fresca e zucchero al velo. Addizionata, però, con le fragole, caramellate con lo zucchero in un pentolino.

Mettiamo in forma la cheesecake, lasciamo in frigo per quattro ore. E poi decoriamo con fragole e riccioli di limone.