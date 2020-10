A causa dell’allargamento dei contagi da Covid, è scattata una nuova stretta sulle mascherine. Questo provvedimento ha scatenato il dibattito se queste possano nuocere alla salute in certe condizioni.

Al proposito, fa scalpore il post di un esperto in salute americano. Un medico lancia l’allarme per possibili rischi alla salute con l’utilizzo delle mascherine. Eppure molti altri medici sostengono che i rischi paventati nell’indossarle, in realtà sono falsi. Cerchiamo di capirne di più.

Ipossia e ipercapnia

Una delle critiche alla mascherina è che induca una minore ossigenazione. E’ uno dei motivi che spinge gli sportivi a non indossarla. La mancanza di ossigenazione portando la mascherina è solo una sensazione.

Le mascherine regolari non portano all’ipossia, se indossate bene. L’ipossia è la carenza di ossigeno nel sangue, ma che non viene indotta da nessun tipo di mascherina.

Altra accusa alla mascherina è che se indossata a lungo, specialmente in condizioni di sforzo fisico, favorisca un principio di avvelenamento da anidride carbonica. La ipercapnia è la presenza di una eccessiva quantità di anidride carbonica nel sangue. Un problema che nessuna mascherina indossata può portare.

L’unica possibilità di un principio di avvelenamento del sangue da eccessiva anidride carbonica, è quella che la mascherina sia ermeticamente sigillata attorno alla bocca. Un evento che è praticamente impossibile che possa verificarsi, se la mascherina viene indossata correttamente.

Ed è altrettanto falsa la notizia, che spesso gira su Internet, secondo cui la mascherina possa danneggiare il sistema immunitario. E’ chiaramente una fake news. Una leggenda metropolitana nata sui social, per accreditare i movimenti di pensiero contro la protezione facciale.

Ma allora, veramente non si corrono pericoli ad indossare la mascherina? I medici non la pensano tutti così. Il Dottor Russel Blaylock, autore ed esperto in salute, ritiene che possiamo correre dei rischi indossando a lungo la mascherina. Lo sostiene apertamente in un post, su di un blog americano, dal titolo: la mascherina facciale crea seri rischi alla salute.

Il dottore Blaylock reputa che l’utilizzo prolungato delle mascherine possa portare ad ipercapnia, mal di testa ed insufficienza respiratoria. La notizia del post, ripresa a giugno, risulta anche su un importante quotidiano nazionale.

A questo link puoi leggere il post del dottor Russel Blaylock.