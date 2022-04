Con il bel tempo è ufficialmente iniziata la stagione dedicata ai matrimoni. Quest’anno poi risulta particolarmente prospera, dato che nel biennio precedente si sono registrate delle difficoltà logistiche per sposarsi. Ora, infatti, pian piano stanno decadendo le restrizioni e presto si spera che sarà possibile convolare a nozze senza dover indossare la mascherina o limitare la lista degli invitati. Per garantirsi che tutto vada bene, però, vediamo quali sono le accortezze che sarebbe meglio seguire. Infatti, per avere un matrimonio felice e senza intoppi sarebbe meglio seguire questi consigli degli esperti del settore. Scopriamo insieme quali sono.

Come avere una cerimonia rilassata al massimo

Generalmente in queste occasioni la maggior parte delle attenzioni e delle incombenze è riservata alla sposa. Infatti, la scelta dell’abito è una mansione che già di per sé rappresenta un costo e uno stress. Se ci aggiungiamo poi anche i compiti condivisi, come l’organizzazione delle liste e dei tavoli, la scelta del bouquet, dei menù e della location, diventa quasi più un impegno che un piacere. Per questo sarebbe meglio farsi accompagnare da delle figure specializzate che aiutino a far filare tutto nella miglior maniera possibile. Se non si avessero le disponibilità, però, oggi sveliamo dei piccoli trucchi del mestiere che sicuramente non possono sostituire la loro professionalità, ma che possono aiutare in particolare la futura sposa.

Un matrimonio felice e senza intoppi grazie a questi segreti delle wedding planner che rendono la sposa felice e rilassata

Tutti e tre i suggerimenti riguardano l’abito. Una volta che si è trovato “quello giusto” consigliamo di fare un paio di aggiunte sartoriali. Una è la semplice aggiunta di un bottone che può risultare molto utile nel momento in cui il vestito si presenti lungo come la tradizione vuole. Con il bottone nella parte posteriore e una piccola asola sullo strascico sarà possibile accorciarlo automaticamente e così muoversi con più libertà durante gli spostamenti.

Lo stesso consiglio vale per la creazione di una piccola tasca. Questa potrebbe essere utile per riporre dei piccoli oggetti da portare con sé, come ad esempio un fazzoletto. In questo modo si potranno discretamente asciugare le lacrime di gioia senza dover contare sul supporto di altre persone. Inoltre è consigliabile avere un vestito che abbia un orlo misurato sia sulla propria altezza con i tacchi che senza. In questo modo, se si desidera cambiare le scarpe dopo la cerimonia, lo si potrà fare con tranquillità. Se si volesse poi scoprire quali sono i piccoli rituali da seguire per garantirsi un’unione felice, ecco un articolo che li spiega dettagliatamente.

