Sta per arrivare un mare di miliardi su questi ETF, acquistati dalla FED e che tutti possono comprare. Uno dei modi migliori per guadagnare in Borsa è quello di imitare le mosse degli investitori professionisti. Meglio sarebbe conoscere le mosse dei grandi investitori istituzionali ovvero quelli che per mestiere comprano e vendono sui mercati finanziari. Il più gande investitore istituzionale al mondo, quello per eccellenza, è la Banca Centrale Americana. La FED da maggio ha iniziato a comprare direttamente sul mercato Exchange Traded Fund. Vediamo su quali ETF ha investito la FED.

Sapere dove vanno i soldi veri, dove investono le mani forti, è il grande sogno di ogni investitore. Capire su quali azioni ed asset si spostano i milioni di liquidità che ogni giorno cadono nei mercati finanziari. Ebbene di seguito ti riveleremo in quali ETF ha investito di recente la FED.

Il 9 Aprile Jerome Powell, il presidente della Banca Centrale Americana, aveva annunciato un piano da 750 miliardi per sostenere l’economia a stelle e strisce. In questo piano rientrava anche la possibilità di acquisti diretti sul mercato di obbligazioni societarie per evitare il crollo delle quotazioni. Un modo indiretto per sostenere le aziende americane e quindi l’economia USA.

Dal 9 maggio la Federal Reserve si è spinta più avanti. Ha deciso di comprare anche ETF che hanno come sottostante obbligazioni corporate ovvero bond emessi da aziende americane.

Gli ETF che ha comprato la FED

Una strategia interessante per un piccolo investitore privato potrebbe essere quella di investire su alcuni degli Exchange Traded Fund che la stessa Fed ha comprato. Perché questa strategia può rivelarsi intelligente? Semplicemente perché se la Banca Centrale americana investe massicciamente su questi ETF, per sostenerne i prezzi, è molto difficile che possano perdere. Anzi, è molto probabile che grazie ai massicci acquisti questi titoli possono guadagnare nei prossimi mesi.

iShares IBoxx US dollar Invest Grade Corporate Bond (AMEX-LQD)

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond.

Vanguard Short-Term Corporate Bond.

iShares iBoxx US dollar High Yield Corporate Bond.

iShares Short-Term Corporate Bond.