Con il freddo che in questo periodo è sempre più pungente, ecco come regalarsi anche a tavola un mare di coccole con il piatto vegetariano della zuppa di ceci e bietole. E questo perché, scegliendo e dosando con sapienza gli ingredienti, i ceci e le bietole rappresentano un’accoppiata vincente come piatto unico da servire a tavola.

Supponendo di preparare un’abbondante zuppa per tre persone, abbiamo bisogno di 300 grammi di ceci precotti, di quattro mazzetti di bietole, di una cipolla bianca e di uno spicchio d’aglio. Nonché di quattro pomodorini, di olio extravergine di oliva oltre a sale e pepe, giusto quanto basta.

Come regalarsi un mare di coccole con il piatto vegetariano della zuppa di ceci e bietole

Passando alla preparazione, in una casseruola capiente si versa l’olio extravergine di oliva. In modo da far rosolare l’aglio tritato e la cipolla affettata. Mentre le bietole sono state lavate, pulite e tagliate a pezzetti.

Inoltre, lasciando appassire l’aglio e la cipolla, i ceci precotti, nel frattempo, sono stati sciacquati così da aggiungerli al soffritto mescolando. E aggiungendo pure i pomodorini prima lavati e poi tagliati a metà.

Nel momento in cui anche le bietole inizieranno ad appassire aggiungere acqua calda fino a coprire tutti gli ingredienti. E cuocere, dall’ebollizione, per un quarto d’ora, a fiamma bassa.

Quando pronta, aggiustare la zuppa con il sale e servire a tavola subito calda con un filo di olio d’oliva extravergine di oliva e con una spolverata di pepe. Oppure, in alternativa, si può optare per il peperoncino rosso in polvere.

Come ogni buona zuppa che si rispetti, inoltre, questa si può chiaramente servire pure con i crostini di pane precedentemente tostato, per due minuti, in padella.

Con gli stessi ingredienti, e con la stessa modalità di preparazione, alla zuppa si può, inoltre, preferire il contorno di ceci e bietole. In tal caso, infatti, basterà semplicemente ridurre al minimo l’acqua di cottura.