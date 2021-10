Di luoghi meravigliosi in Italia ce ne sono davvero tantissimi. Abbiamo la fortuna, infatti, di vivere in un Paese ricco di bellezza, arte e storia. Quindi, dovremmo sfruttare al meglio questa opportunità e cercare di conoscere più angoli possibili della nostra terra. Oltre le città fantastiche che tutti conoscono, come Roma, Firenze o Venezia, ci sono moltissimi altri posti che potrebbero davvero lasciarci senza parole. Oggi vogliamo presentarne uno in particolare, che sicuramente attirerà l’attenzione di coloro che amano scoprire luoghi nascosti. Quello che stiamo per proporre, infatti, è un posto non immediatamente visibile e avvolto da un alone di mistero affascinante.

Un luogo suggestivo e meraviglioso da visitare assolutamente che ci farà scoprire un nuovo volto dell’Italia

Di luoghi poco conosciuti o che si trovano tra realtà e magia, avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo presentato un borgo che rispecchia perfettamente questa descrizione. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato un luogo nascosto nella magnifica città di Roma. Oggi facciamo la stessa cosa spostandoci questa volta, però, nelle Marche. A pochi passi da Ancona, infatti, si trova il luogo che ci interessa. Qui potremo ammirare le Grotte di Camerano e di Osimo. Ciò che colpisce, soprattutto, è il fatto che queste grotte siano state scoperte pochissimo tempo fa (negli anni ’40 del 1900). Dunque, stiamo parlando di un’attrazione piuttosto recente.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Grotte di Camerano e di Osimo

Iniziamo a descrivere le Grotte di Camerano. Sembra che siano originarie del IX secolo e che fossero usate per scopi diversi a seconda delle epoche. Pare siano state usate come luoghi di culto religioso e anche per proteggere i cittadini durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Suddivise su più piani, le Grotte ci offriranno l’opportunità di ammirare degli ornamenti bellissimi, delle testimonianze di passaggi di diverse epoche, altari e decorazioni. Per quanto riguarda le Grotte di Osimo, sembra che fossero usate anch’esse come nascondigli per i cittadini in caso di pericolo o attacco. Anch’esse, disposte su diversi livelli, nascondono delle testimonianze davvero interessanti.

Quella che cattura di più l’attenzione è certamente quella dei Templari con la Triplice Cinta. Abbiamo appena scoperto, quindi, un luogo suggestivo e meraviglioso da visitare assolutamente che ci farà scoprire un nuovo volto dell’Italia. Sicuramente molti di noi, ora che conoscono questo posto meraviglioso, vorranno fare un salto.

