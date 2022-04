Il Mondo è davvero costellato di luoghi meravigliosi da visitare. E noi dovremmo provare a non perdercene neanche uno. Infatti, se riuscissimo a organizzare viaggi e gite fuori porta, potremmo davvero sfruttare le meraviglie che ci circondano, ammirandole una ad una. Ovviamente, per far sì che ciò accada, dobbiamo anche conoscere tutti i luoghi che vale la pena vedere. Solo in questo modo, infatti, potremmo capire quale si presenta come ideale per i nostri viaggi.

Luoghi meravigliosi da visitare che potrebbero rapirci il cuore e farci ammirare la vera bellezza del Mondo

Di posti bellissimi ce ne sono un’infinità. E se non potessimo vederli tutti insieme, ma volessimo fare una selezione, ci sono dei consigli utilissimi da seguire. Infatti, per cominciare, abbiamo già sottolineato ed evidenziato alcuni luoghi che potrebbero conquistarci e che non possiamo non vedere almeno una volta nella vita. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo evidenziato la bellezza unica ed inimitabile di un luogo norvegese da togliere letteralmente il fiato. Ma il Mondo è pieno di bellezze. E ne avevamo vista un’altra non da meno in un altro articolo. In questo caso, infatti, abbiamo sottolineato la semplicità e l’eleganza di un borgo in particolare, che si trova nella Regione della Basilicata.

Un luogo immerso in un altro tempo in cui perdersi e lasciarsi andare alla bellezza da visitare assolutamente almeno una volta nella vita

I luoghi da visitare, però, non sono di certo finiti. E, se volessimo rimanere in Italia, c’è un’altra piccola chicca che non possiamo farci scappare per nessuna ragione al mondo. Si tratta della Cappella di Santa Brigida, luogo ovviamente di culto religioso ma anche sito storico da non farsi sfuggire. Ci troviamo, in questo caso, in provincia di Imperia, più nello specifico a Dolcedo. Sotto il monte Faudo, troviamo un edificio medievale che risale al 1425 e che si presenta costruito in pietra grezza.

La Cappella che ammireremo è un luogo di una semplicità disarmante, che riesce a toccare le corde dell’emotività dei visitatori. Vecchio rifugio per i pellegrini, contiene alcuni affreschi unici del periodo in cui è stata costruita, che non possono essere in alcun modo persi. Dunque, se volessimo fare una gita fuori porta e visitare qualcosa di particolare e nuovo, ecco un luogo immerso in un altro tempo in cui potremmo rilassarci e ammirare l’architettura semplice e genuina del passato.

