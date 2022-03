Dopo la lunga e fredda stagione invernale cominciano a fare capolino giornate soleggiate che annunciano l’imminente arrivo della primavera. L’aria mite e l’aumento delle ore di luce ci spinge a voler passare più tempo fuori casa e in giro. La primavera, infatti, è il momento ideale per concedersi qualche weekend fuori per ricaricarsi e ammirare le bellezze di posti mai visti. Meraviglie come profonde grotte poco distanti da una cascata o un centro storico che si snoda tra panorami mozzafiato e vicoli. L’Italia cela però tanti gioielli che vale la pena visitare, luoghi di cui talvolta potremmo anche ignorare l’esistenza.

A spasso per le colline

Perfetto da attraversare in primavera un lungo sentiero costellato da ciliegi in fiore e che cela nel suo percorso tante sorprese.

Il sentiero in questione si snoda sul Collio, zona collinare situata ai confini tra Italia e Slovenia. Precisamente è un percorso che parte da Parco Isonzo, fuori la città di Gorizia. Ha un nome particolarmente evocativo e affascinante: la Strada del vino e delle ciliegie. Lungo lo stesso, infatti, sorgono in gran numero vigneti e ciliegi, il che rende la scenografia davvero unica. Questa caratteristica però non incide solo sul paesaggio, infatti ci consente anche di gustare i prodotti che ne derivano.

Un lungo sentiero costellato da ciliegi in fiore e vigneti attraversa queste colline disseminate di pittoreschi borghi e ottimo vino

Diverse le cantine che sorgono lungo il percorso e che ci consentiranno di degustare ottimi vini tipici. Tra questi non può mancare la nota e profumata Ribolla Gialla, ma anche altri vini tipici del Collio, quali il Friulano, il Cabernet Franc, il Sauvignon etc.

A lasciarci estasiati non saranno però solo il buon vino e i bellissimi paesaggi naturali, ma anche i pittoreschi borghi che attraverseremo. Tutti particolari e ricchi di attrattive. Come la località Oslavia, che conserva testimonianze della Prima Guerra mondiale. A seguire invece troveremo lo splendido borgo di San Floriano con il Castello dei Conti Formentini.

A Ruttars potremo invece ammirare la Torre di Marquardo e il vicino Castello di Trussio. Gli amanti della natura potranno inoltre godere di un’entusiasmante passeggiata nell’incontaminato Bosco di Plessiva. Sono solo alcuni dei luoghi di interesse che si incontrano, ve ne sono infatti altri interamente da scoprire. Insomma, la Strada del vino e delle ciliegie è una meta da segnare assolutamente e da considerare. Magica di per sé, lo sarà ancor più durante le belle giornate di primavera.

