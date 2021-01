Girando per le città, è possibile trovare molti mercatini etnici provenienti da diverse parti del mondo. Sicuramente i più curiosi che vanno a caccia di odori e di sapori nuovi sono degli assidui frequentatori di questi luoghi.

Qui, infatti, si possono trovare spezie orientali. E non solo. Anche profumi e prodotti estetici particolari. Nonché frutta e verdura inusuale. Oggi ci concentriamo su quest’ultima categoria, parlando di un agrume molto particolare.

Parliamo, in particolare, di un limone orientale a forma di mano, perfetto per profumare gli ambienti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Mano di Buddha

Questo frutto molto particolare è originario dell’Oriente. E deve il suo nome alla sua particolare forma che ricorda delle mani giunte in preghiera.

In Cina e in Giappone avere questo alimento in tavola o regalarlo in certe occasioni, come ad esempio l’inizio dell’anno, può attrarre fortuna e benefici. Infatti la sua correlazione con il buddhismo porta degli influssi positivi.

Come usarlo

Questo particolare frutto viene spesso utilizzato in cucina per aromatizzare i secondi piatti di pesce o per creare delle deliziose marinature. La sua buccia può anche essere utilizzata per creare dei dolci canditi. Inoltre la Mano di Buddha può essere utilizzata anche per la profumazione degli ambienti o per l’estrazione di olio essenziale.

Per rendere i propri vestiti o la propria biancheria profumata, basta recidere la base per staccare le “dita”. Una volta separate dal resto, queste possono essere lasciate nei cassetti per propagare il loro intenso aroma.

Oggi abbiamo spiegato quali sono gli usi di un limone orientale a forma di mano, perfetto per profumare gli ambienti. Consigliamo anche di leggere un articolo che può risultare molto interessante per chi vuole scoprire altri utilizzi di questo agrume: “Un rimedio efficace e naturale contro l’alito cattivo”. Per scoprirne di più, basta cliccare su questo link.