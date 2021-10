A chi non è mai capitato di ritrovare un limone ammuffito in fondo al frigo? In questi casi, l’unica soluzione è purtroppo buttarlo, assicurandosi che non abbia “contagiato” altra frutta e verdura circostante.

Purtroppo, però, a volte possiamo accorgerci di uno strano fenomeno nei giorni successivi. Anche le altre verdure fresche nel frigo cominciano ad ammuffire molto più velocemente del normale. A che cosa è dovuto questo fenomeno?

Molti non lo sanno, ma si tratta di un evento frequente. Possiamo però evitare che succeda utilizzando un semplice trucchetto.

Un limone ammuffito fa ammuffire tutto in frigo, ecco come evitare che succeda

I limoni, così come le altre verdure, ammuffiscono quando vengono colpiti da spore di muffa che poi “germogliano” e intaccano tutto il frutto. Queste spore sono invisibili a occhio nudo, ma sono diffusissime.

Purtroppo, se ci accorgiamo troppo tardi che la nostra verdura o frutta sta andando a male, abbiamo già messo in pericolo tutto il contenuto del frigo.

Questo perché la muffa che abbiamo rinvenuto su un limone, ha già avuto il tempo di produrre delle spore, che si sono diffuse per tutto il frigorifero. Sono semplicemente in attesa di germogliare sugli altri prodotti freschi. È per questo che un frutto ammuffito può contagiare molto in fretta tutto il frigorifero, anche se non è venuto a contatto con altra frutta e verdura. Perciò, un limone ammuffito fa ammuffire tutto il frigo, ecco come evitare che succeda.

Le spore si sono già diffuse in tutto il frigo, ecco come eliminarle

Le spore diffuse dalla muffa sul limone hanno ormai invaso tutto il frigo. C’è poco da fare, se vogliamo evitare che tutta la nostra frutta e verdura vada incontro alla stessa sorte, dobbiamo prendere misure drastiche. Svuotiamo tutto il frigo e puliamo l’interno con attenzione.

Possiamo usare del normale detersivo oppure dell’aceto. Quest’ultimo è molto efficace nell’eliminare le spore della muffa. Ma anche tutto il contenuto del frigo andrà sanificato. Passiamo una spugna imbevuta di aceto su bottiglie, cartoni del latte, confezioni di alimenti, etc.

Ci toccherà anche lavare la verdura. Possiamo lavarla con acqua e aceto per eliminare le spore e prevenire un’infestazione di muffa.

Come evitare che succeda di nuovo

Prevenire è meglio che curare. Per evitare che un frutto ammuffito metta in pericolo tutto il contenuto del frigo possiamo usare un trucco molto semplice. Conserviamo i nostri limoni in un contenitore chiuso con il tappo. In questo modo, se anche uno dovesse andare a male, dovremo lavare soltanto il contenuto del contenitore e non tutto il frigo.

Ecco un altro consiglio: se le verdure vanno sempre a male proviamo questa nuova disposizione geniale all’interno del frigo.