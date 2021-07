Ci sono dei libri che, pur non essendo considerati classici di per sé, riescono a creare un forte impatto. Questo è il caso del romanzo di cui parleremo oggi. Un libro straordinario perfetto per l’estate che è diventato film da premio Oscar e che non può lasciarci indifferenti.

Dal libro al film

Questo è un libro straordinario ha vinto numerosi premi a partire dal 2001, anno della prima pubblicazione. L’autore è Yann Martel e il libro è “Life of Pi”, tradotto semplicemente in Italia con Vita di Pi. Si tratta di un libro che ha emozionato i lettori di tutto il mondo e che continua a fare appassionare grandi e piccoli alla lettura attraverso l’omonimo film di popolarità internazionale. Infatti, è stato vincitore di ben 4 premi Oscar.

Scopriamo cosa ha di speciale questo romanzo e perché è la lettura perfetta durante l’estate.

La trama del libro

Conosciamo subito il protagonista, un ragazzo indiano di 17 anni che vive a Pondicherry, in India. Il suo nome è Piscine Molitor Patel o, come preferisce farsi chiamare, semplicemente Pi.

Pi vive insieme alla sua famiglia all’interno dello zoo che gestiscono. Impara molto presto a entrare in contatto con gli animali, rispettando le giuste distanze, in particolare con Richard Parker. Si tratta di una maestosa tigre del bengala e il suo destino e quello di Pi rimarranno intrecciati per sempre.

La famiglia di Pi decide di lasciare l’India per trasferirsi in Canada. Sulla nave ci sono anche alcuni animali dello zoo che verranno venduti a centri canadesi. Accadde l’impensabile, un naufragio che condannerà a morte la famiglia di Pi e buona parte degli animali. Solo Pi riuscirà a salvarsi trovandosi su una scialuppa in pieno oceano. Però non è solo, con lui ci sono una zebra, una iena, un orango e Richard Parker. Pi quindi dovrà riuscire a sopravvivere non solo all’oceano ma anche ai suoi compagni di viaggio. Dopo diversi giorni di fame e lotte, sulla scialuppa rimarranno solo Pi e Richard Parker. Questo dovrebbe significare la morte certa di un giovane ragazzo per mano di una tigre affamata. Eppure, il suo destino è molto diverso.

Perché dovremmo leggere proprio Vita di Pi sotto l’ombrellone? Si tratta di un libro che lascia tanto spazio all’immaginazione, senza mai annoiare. Si legge come una favola per adulti, ricca di significati ed emozioni.

