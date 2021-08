Un testo guida per iniziare a prendersi cura della propria salute attraverso l’alimentazione ma soprattutto partendo dalla conoscenza del proprio corpo. L’autore del libro che proponiamo è Pier Luigi Rossi. Nel testo “Conosci il tuo corpo, scegli il tuo cibo” propone un’anamnesi dettagliata del benessere individuale che coinvolge anche la tavola.

Dati di partenza

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il contesto introduttivo tiene conto e riporta le recenti statistiche dell’OMS secondo le quali in Europa oltre il 50% della popolazione è in sovrappeso. Circa il 23% delle donne e il 20% degli uomini sono obesi. In Italia la situazione non cambia di molto, infatti più di un terzo della popolazione adulta è in sovrappeso e una persona su dieci è obesa.

L’autore riporta questi dati per evidenziare che un eccesso di peso non è solo un inconveniente estetico ma un viatico verso malattie metaboliche. Tra le altre cita l’insulino-resistenza, il diabete di tipo 2, l’ipertensione e l’arteriosclerosi.

Un libro da leggere in vacanza per un’alimentazione consapevole dopo i 50 anni

Il testo si concentra sul metodo molecolare che parte dalla conoscenza dello stato di salute della persona, dei suoi bisogni e delle sue esigenze nutritive. Considera, inoltre, le porzioni e non i grammi per il calcolo delle calorie. “La sequenza degli alimenti di un pasto – scrive l’autore – è la chiave del controllo della composizione metabolica (cioè la sensibilità all’insulina) del nostro organismo”.

Va da sé che il benessere inteso nella totalità della persona, e non solo del corpo, passa poi anche attraverso altri fattori. Soprattutto dopo i 50 anni quando spesso è necessario impugnare la propria vita e dare una sferzata di rinnovata energia per un’età rifiorente.

Lo stile di vita

L’attenzione all’alimentazione inizia dalla constatazione che parte del nostro stato di salute dipende da fattori ereditari, parte dal sistema sanitario (20%) e ben il 50% dallo stile di vita. Quindi se agiamo attivamente su quest’ultima percentuale, abbiamo buone possibilità di praticare la prevenzione. Perché gran parte dello stile di vita si concentra sul cibo.

Ecco perché consigliamo un libro da leggere in vacanza per un’alimentazione consapevole dopo i 50 anni dal titolo “Conosci il tuo corpo scegli il tuo cibo”. Anche perché l’approccio sembra superare la griglia di una dieta da calare su chiunque a suon di forti e stressanti sacrifici. Tutto si concentra sulla persona e sul suo essere per calibrare al meglio su di sé, in modo unico, un corretto stile alimentare.